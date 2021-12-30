“Dünyanın en büyük yanaklı” kadını! Estetiksiz halini paylaştı

Anastasia Pokreshchuk, 30 yaşında ve 33 yaşında olduğu iki farklı fotoğrafı paylaştığında son halinin en iyisi olduğuna dair yorumda bulundu. Bu sayede yaptırdığı her işlemden oldukça memnun görünen model, kendisiyle barışık olduğunu ve vücudundaki değişimlerin tümünü isteyerek ve bilinçli yaptırdığını ortaya koyuyor.

1500 sterlin değerinde yaptırdığı dolgu ile "dünyanın en büyük yanaklarına" sahip olan olan model, yalnızca elmacık kemiklerinin değil, dudaklarının da boyutlarında değişim yaparak oldukça dolgun dudaklara sahip oldu.

30 yaşındaki genç model, eski fotoğrafının ve yenisinin yan yana olduğu bir görsel yayınlayarak o büyük değişimi gözler önüne serdi. Ukrayanlı influencer, oldukça büyük ilgi çeken değişimi ile dikkatleri üzerine topluyor.

"HER ŞEY UFAK BİR DOLGU İŞLEMİ İLE BAŞLADI"

Gelen yorumlar ise oldukça farklı. Değişimi gösteren fotoğraf, binlerce beğeni almasının yanı sıra birçok takipçisi eski halinin çok daha iyi olduğunu belirtti. Fakat bazı takipçileri, hem o fotoğrafta hem de yeni haliyle mükemmel göründüğü konusunda Ukraynalı genç modelle hemfikir.

Hayranlarının ne düşündüğünün dışında Anastasia, dış görünüşü konusunda kendi tercihlerini yaşayacak gibi görünüyor. İlk dolgusunu 26 yaşında yaptıran model, elmacık kemiklerindeki değişiminden memnun kalarak daha fazlasını yaptırmak istedi ve günümüzdeki haline dönüştü.

"BAŞKALARININ DÜŞÜNCELERİ UMRUMDA DEĞİL"

Üstelik daha koyu renk saçlarını da oldukça açık renk olan bir sarı tonuna boyadı ve dişlerinde en beyaz görünüm için kaplama yaptırdı. Tüm bunların yanı sıra alnına da botoks işlemi yaptıran genç model, cilt yumuşatma seanslarına kadar birçok güzellik prosedürüne oldukça fazla para ve vakit harcıyor. Son yaptığı açıklamada ise, birçok insana tuhaf geldiğini fakat başkalarının düşüncelerini umursamadığını belirtti.