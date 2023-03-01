Dünyayı şoka uğratan olay! Düğünde ölen gelin yerine kız kardeşi evlendirildi

"YETKİLİLER ÜZÜCÜ BİR OLAY OLARAK NİTELENDİRDİ" Edinilen bilgiye göre Hetal'in bedeni, tören bitene kadar soğuk hava deposunda bekletildi. Bhavnagar şehrinin meclis üyesi ve Maldhari Samaj'ın başkanı Laxmanbhai Rathore, olayı son derece üzücü olarak nitelendirdi. Aile ise; bu durumu kızlarının ölümü karşısında yaşadığı şoka rağmen, toplum üyelerinin onları damadı ve ailesini gelinsiz bırakmayarak "örnek olduğunu" iddia etti.

"SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARIN ODAĞI OLDU" Yaşanan bu olay; sosyal medya platformlarında büyük tartışmaya yol açtı. Eğer kız kardeşin de bu konuda rızası varsa sorun olmadığını söyleyenlerin yanı sıra bunun kabul edilemez bir "değiştirilebilir kadınlar" algısından kaynaklandığını belirten kullanıcılar birçok yorumda bulundu.