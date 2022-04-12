Dünyayı şoke eden mucizevi kurtuluş! 4100 metreden düştü hayatta kaldı: “Yeniden deneyebilirim”

Paraşütçü bir kişi, bacağının paraşüte dolaşması sebebiyle yaklaşık 4100 metreden düştü. Fakat bu trajik kazanın şok eden tarafı, genç kadının mucizevi şekilde hayatta kalmasıydı. Uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından hayata tutunmaya başardı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.04.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 13:02

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virgina eyaletinden Jordan Hatmaker, 2015 yılında yaptığı ilk paraşütle atlama deneyiminden sonra bu spora aşık oldu ve uzun bir süre atlayış yapmaya devam etti. 35 yaşındaki genç kadın, daha sonra kendi başına paraşütle atlama yapabilmesini sağlayacak olan lisans eğitimini almaya karar verdi. Fakat geçen yıl 14 Kasım'da yaptığı on altıncı atlayışta büyük bir kaza yaşandı.

"BACAĞINA İP DOLAŞTI" Yaklaşık on saniyelik bir düşüşün ardından birlikte atladığı koçundan uzaklaştı ve paraşütü serbest bırakmak için ipini çekti. Fakat bu esnada çektiği ip bacağına dolaştı. Saatte 200 kilometre hızla düşerken kendisini yavaşlatacak bir şey olmaması, hayatını büyük bir tehlikeye soktu. Umutsuzca kendini kurtarmaya çalıştığı esnada yedek paraşütü otomatik olarak serbest kaldı. Fakat yedek paraşütün açılması diğer paraşütün de açılmasına neden oldu ve iki farklı paraşüt, büyük bir dengesizlik yaratarak düşüşü daha da hızlandırdı. Jordan Hatmaker, yaşadıklarının "çok hızlı" olduğunu anlattı. Hiçbir şey düşünemediğini ve spiraller çizerek düştüğünü belirtti. Bu nedenle o an hiçbir şey planmayamadığını sözlerine ekledi.