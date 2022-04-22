Duyanlar hayrete düşüyor! Cep telefonu bağımlısı goril ziyaretçilerin telefonlarını almak için…

Bir grup ziyaretçi, hayvanat bahçesini gezerken bir gorilin yaşadığı büyük bir saldırıyı fark etti. Tam da bu sırada tüm ziyaretçiler, cep telefonlarını uzak tutmaları gerektiği konusunda uyarıldılar. Bunun sebebi ise gorillerin cep telefonuna büyük bir ilgi göstermesi.
Amare, bu sırada neler olduğunu "fark etmemiş gibi" görünse de hayvanat bahçesi personelleri bunun tekrar olmasını engellemek için büyük bir endişe taşıyorlar. Bu nedenle Amare'nin ekran başında geçirdiği süreyi de azaltmak için çaba gösteriyorlar.
"GRUBU İÇERİSİNDE SALDIRILARA MARUZ KALIYOR"
Hayvanat bahçesinin Maymunları Araştırma ve Koruma Merkezi Müdürü Lester E. Fisher, gorillerin "goril" olmayı öğrenmesi için zaman geçmesinin normal olduğunu belirtiyor. Ayrıca "patronun kim olduğunu göstermek" için agresif tavırlarının da oldukça yaygın olduğunu dile getiriyor.
Fakat Amare'nin ekranlara fazla takıntılı olması, dikkatini dağıtması nedeniyle grup içerisinde dezavantajlı konuma düşerek kendini koruyamayacak bir duruma gelmesine ve sürekli saldırıya uğramasına neden olabilir.
"ÖZEL ÖNLEMLER ALINIYOR"
Daha üzücü olan ise Amare'nin cep telefonu bağımlılığı diğer insanlar tarafından fark edildi, bazı ziyaretçiler artık telefon ekranlarını kullanarak Amare'nin dikkatini çekmeye çalışıyor ve bu durum, Amare'nin daha fazla dikkatinin dağılmasına neden olarak grubu içerisinde zor anlara neden oluyor.
Bu nedenle ziyaretçileri geri tutmak için Amare'nin etrafına yeni halat bariyerleri yerleştirildi ve Amare'ye telefonlarını gösteren herkese özel bir uyarıda bulunulacak.
Fotoğraf Kaynak: Lincoln Park Zoo