Egzama sandığı lekeler cilt kanseri çıktı! Herkesi uyarıyor: Bu hatayı yapan herkes risk altında…

Teşhis konulmasının ardından 53 yaşındaki kadının her noktasında sayısız "lezyonlar" ortaya çıktı. Bu lekeleri ortadan kaldırmak için yaklaşık 30 ameliyat geçirmesine rağmen, Stark, başka kanserli lezyonlara yakalanmasını engellemek için bir kemoterapi kremi kullanmaya devam etmesi gerekiyor.

"CİLDİME ASİT DÖKÜLMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Dört çocuk annesi kadın, kanserle savaştığı bu kremi, cildine "asit dökmeye" benzer bir deneyim olarak tanımlıyor. Sebebi ise cildinde oluşan ağrılı, kırmızı, kabuk bağlamış olan yaralar. Günde altı saat sürmesi gereken bu krem, hayatının en büyük zorluklarından biri.

Cildinde ortaya çıkan bu lekeler sebebiyle, insanların kendisinde bulaşıcı bir hastalık olup olmadığından emin olmadığı kendinden uzaklaştığını ve sıklıkla garip bakışların hedefleri haline geldiğini belirtiyor.

Stark, cilt kanserine yakalanana kadar hiç güneş kremi kullanmadığını, bu nedenle cilt kanserine yakalanma riskini artıran en önemli sebebi belirtiyor. Cilt kanserine karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için ise insanları güneş kremi kullanmaları konusunda uyarıyor.

"ÖNCE EGZAMA SANDI"

Ortaya çıktığı günden itibaren kuru bir cilt sorunu ve egzaması olduğunu zanneden kadın, ortadan kaybolmadıklarını fark ettikten sonra endişe verici hale geldiğini söyledi. Bu nedenle doktoruna gittikten sonra bazal hücreli karsinom adı verilen bir kanser türüyle karşılaşmasının ardından büyük bir şok yaşadı.

Kanser hakkında hiçbir şey bilmemesine rağmen aniden ameliyat için tarih belirlemek zorunda kalan yaşadığı şokun ardından oldukça zor olduğunu anlattı.