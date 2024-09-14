Egzamadan kurtulmanın yolu! "En büyük sebebi..."

ATOPİK DERMATİT HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Prof. Dr. Özlem Su Küçük, hastalıkla ilgili doğru bilinen birçok yanlış olduğunu ifade ederek bunlarla ilgili şu bilgileri verdi:

'Atopik dermatit bulaşıcıdır'

Bu hastalık bulaşıcı değildir. Atopik dermatitli bir kişiyle temasta bu hastalığa yakalanılmaz veya egzamanız varsa egzama alevlenmesi yaşanmaz.