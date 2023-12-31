Elektrikli aracınızı şarj ederken dikkat! Mutlaka bunu yapın

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, "Ben de çevre duyarlılığımdan dolayı hybrid teknolojili araç kullanıyordum. Daha fazla çevreci olduğu için tam elektrikli arabaya geçince beynimi bir kurt kemirmeye başladı: Şarj sırasında ortama yayılan elektromanyetik radyasyon vs nedeniyle hücrelerimizde oksidatif hasar oluşup, DNA hasarına bağlı kanser olabilir mi sorusu aklımı kurcalamaya başladı." dedi.

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü;

Buna binaen literatür taraması yaptığımda elektrikli araçların şarj sırasında ortama kansere yol açan iyonize radyasyon yaydığına dair bilimsel kanıtlar bulamadım. Elektrikli araçların şarj edilmesi sırasında yaydığı elektromanyetik alanlar, genellikle insan sağlığı için risk oluşturacak düzeyde olmadığı belirtiliyor.

Gezegenimizdeki ışınları yani radyasyonu en zararlıdan en az zararlıya doğru sıralayacak olursak;

Gama ışınları

X ışınları

Mor ötesi ışınları

Kızıl ötesi ışınlar

Mikrodalga ışınlar

Radyo ışınları

Aşırı düşük frekanslı ışınlar (ELF=Elektrikli arabalarda radyasyon)

Burada en az zararlı olan elektrikli arabanın yaydığı elektromanyetik radyasyon pratikte kanser yapmaz diye kabul ediliyor. Ama burada önemli olan ne kadar süre maruz kaldığımız ve de bu durumun sık tekrarlar hale gelip gelmemesi. Her sarj sırasında, şarjın tamamlanmasını aracın içinde bekleyecek olursak belki zararı olmayacak radyasyonun hücrelerimizde kümülatif bir şekilde birikip hasara neden olmasına neden olabilir.

Bu konuda uluslararası bağımsız bir kurum olan ICNIRP'ın yaptığı çalışmada 7 farklı elektrikli araç, 1 hidrojen yakıtlı araç, 2 farklı içten yanmalı (benzinli) araç teste tabi tutulduğunda 24 saatte araç içinde kalındığında içten yanmalıda tehlikeli olacak sınırın %10'u oranında elektromanyetik radyasyona maruz kalındığını, elektrikli araçlarda ise bu oranın en fazla %20 olduğu saptanıyor.

Nacizane kendi yorumuma gelecek olursak; radyasyon, elektomanyetik alan hayatımızın her anında mevcuttur. Kullandığımız tüm elektrikli aletler ortama elektromanyetik bir dalga (radyasyon) yayar. En basit mutfak aletlerinden, hayatımıza yeni giren elektrikli otomobillere dek… İster bezinli, ister dizel, ister elektrikli olsun bütün arabaların tekerlekleri dönerken bile bir manyetik alan oluşturur. Kısaca bundan kaçış yoktur. Bu elektromanyetik radyasyon araç içinde sürücü ve ön yolcu ayak kısmında en yüksek değerlere ulaşıyor. Ayak kısmına bir filtre koyabiliriz. Aynı zamanda araç sarj olurken araç içinde durmamızda, sarj cihazı ve kablolarının yanında durmamaya özen gösterelim.