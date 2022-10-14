Elleri yıkamak ölümcül hastalıklardan kurtarıyor...

SADECE EL YIKAMAYLA İSHALE BAĞLI ÖLÜMLER YÜZDE 50 ÖNLENİYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Ali Gümüş: "Covid-19 hastalığı başta olmak üzere solunum yoluyla bulaşan ve besin kaynaklı hastalıkların azaltılmasında, toplumda sıklıkla görülen gastroenteritler, dışkı ile bulaşan hastalıklar, paraziter ve mantarlara bağlı gelişen hastalıkların önlenmesinde en basit ve de en etkili korunma yöntemi el yıkamaktan geçmektedir. Sadece el yıkamayla çocuklardaki ishal vakalarının ve ishale bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 50'sini önlemek mümkün. Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en iyi yöntemi el yıkamaktır. 20 saniye ayırıp ellerimizi sabunla yıkayalım" diye konuştu.

ELLERİ GÜN İÇİNDE SIK SIK YIKAYIN

"El yıkamayı alışkanlık haline yapın" diyen Gümüş şunları kaydetti: Ellerimiz gün boyunca kirlenir. Bu nedenle eller gün içerisinde sık sık ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Eller; yemek hazırlamadan önce, yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra, lavaboyu kullandıktan sonra, çocukların altını değiştirdikten sonra, bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra, hastaya temas etmeden önce ve hastaya temas etikten sonra, pişmemiş gıdalara ( özellikle kırmızı et, tavuk, balık, yumurta) temas ettikten sonra, üst solunum yolu ile temas ettikten sonra (hapşırma, öksürme) vb., toplumda ortak kullanılan araçların kullanımından sonra ( toplu taşıma araçları, para alışverişi, telefon vb.), kedi, köpek ve diğer tüm hayvanlarla temas ettikten sonra mutlaka doğru yöntemlerle yıkanmalıdır.

YİYECEKLERİ YIKANMAMIŞ ELLERLE HAZIRLARSANIZ...

El hijyenindeki amaç; kimyasal ve fiziksel zararların ve enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Eller sadece su ile yıkandığında, kir bir miktar uzaklaştırılmakta, ancak tam bir hijyen sağlanmamaktadır. Bu nedenle, el temizliğinde su ile birlikte sabun kullanılması gerekmektedir. Mikroplar, yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunursanız yayılır. Yiyecek ve içecekleri yıkanmamış ellerle hazırlarsanız ve yerseniz mikrop yayılır. Kirlenmiş bir yüzeye ve ya nesneye dokunursanız mikrop yayılır" şeklinde konuştu. Hastaneye gelen ziyaretçiler de bilinçlendirme çalışmasından dolayı yönetime teşekkür ettiler.