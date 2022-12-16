Ellerinizdeki bu işaret kalbinizin tükenmeye başladığını gösteriyor!

Health.com, Dr Weselman'dan ve bir kardiyolog, nörolog ve dermatolog da dahil olmak üzere diğer tıp uzmanlarından ellerdeki belirtileri paylaşmalarını istedi. Ellerinizin nelerle ilgili bilgi vereceğini öğrenince çok şaşıracaksınız. Tabii ki, endişeleriniz varsa veya devam eden semptomlar yaşıyorsanız, doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.
BELİRTİ: ZAYIF EL TUTUŞU
Zayıf bir tokalaşmadan kimse hoşlanmaz ancak bunun sebebi bazen sağlık sorunları olabilir. Kalp ve Damar doktoru kardiyolog Dr. Anne Albers, zayıf bir el tutuşun hastalıkla ilişkilendirilebileceğini söyledi. Albers, "Hastaların fizik muayenesi sırasında eli nasıl sıktığına dikkat ediyoruz." dedi. Uluslararası Kardiyoloji Dergisi'nde 2016 yılında yapılan bir incelemeye göre, yavaş bir yürüyüşle birlikte azalan kavrama gücü, yaşlılarda kalp hastalığından daha yüksek ölüm riskinin bir işareti olabilir. 40 ila 69 yaş arası yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırma, sıkı bir el tutuşun kalbin iyi çalıştığını gösterebileceğini keşfetti. Araştırmacılar bu bulgular nedeniyle, el kavramanın kalp hastalığı geliştirme riski yüksek olan kişileri belirleme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. NHS, zayıf el kavramanın karpal tünel sendromunun bir belirtisi olabileceğini söylüyor.
BELİRTİ: KÜÇÜK KIRMIZI LEKELER VEYA KABARCIKLAR
Ellerinizde veya bileğinizde ortaya çıkan kırmızı noktaların sebebini hiç merak ettiniz mi? Minik şişlikler kabarcıklara dönüşüyorsa nikel alerjiniz olabilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi, nikele karşı bu duyarlılığın aslında alerjik kontakt dermatitin en yaygın nedenlerinden biri olduğunu söylüyor. Bileklik, yüzük, saat, hatta cep telefonu gibi nikel içeren birçok nesneyle ellerimiz temas eder. Ancak, nikel içeren gıdaları tüketince de ellerde kızarıklık meydana gelebilir.
Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nde dermatoloji bölümünde yardımcı doçent olan Dr Salma Faghri de la Feld, nikel içeren besinleri şöyle sıraladı:
BELİRTİ: ELLERDE KARINCALANMA VEYA UYUŞMA
Zaman zaman ellerimizde karıncalanma hissederiz. Eğer gençseniz ve herhangi bir sağlık probleminiz yoksa bunun nedeni muhtemelen karpal tünel sendromudur. Çoğumuz geceleri bileklerimiz bükülü uyuduğumuz için karıncalanma veya uyuşma yaşarız. Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi, bu durumun bilekten ele giden ortanca siniri sıkıştırdığını açıklıyor. Doktorunuz karpal tüneli sendromunuz olduğundan şüphelenirse, sinir ve kas hasarını ortaya çıkarabilecek bir EMG isteyebilir. Virginia Sağlık Sistemi Üniversitesi'nde nöroloji profesörü olan Dr Matthew Barrett, Karpal tünel tedavilerinin splintlerden cerrahiye kadar değiştiğini söylüyor.
El uyuşması ve karıncalanmasının sayısız nedeni olduğunu bilmek gerekir. Özellikle anksiyete ve panik atak gibi rahatsızlıklarda kolda uyuşma hissedilir. NHS, aşağıdaki durumlarda Karpel Tünel Sendromu için daha fazla risk altında olduğunuzu söylüyor;
BELİRTİ: KÜÇÜK KIRMIZI YUMRULAR VEYA KABARCIKLAR
Elinizdeki veya bileğinizdeki o gizemli kırmızı kızarıklığın ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Özellikle şişlik ve kabarcıklar görünüyorsa, nikel alerjiniz olabilir. Bileklik, yüzük, saat, hatta cep telefonu gibi nikel içeren birçok nesneyle ellerimiz temas eder. Ancak, nikel içeren gıdaları tüketmekten de ellerde kızarıklık gelişebilir. Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nde dermatoloji bölümünde yardımcı doçent olan Dr Salma Faghri de la Feld, "Nikel özellikle fasulye, çikolata, yer fıstığı, soya, yulaf ezmesi ve granolada yüksektir" diyor.
BELİRTİ: KIRMIZI PULLAR VEYA İRİN DOLU ŞİŞLİKLER
Sedef hastalığı, cilt yüzeyinde pullanmaya neden olan ve ellerde veya tırnaklarda görülebilen inanılmaz derecede yaygın bir kronik otoimmün durumdur. Dr de la Feld, "Ellerdeki sedef hastalığı kırmızı, pullu, kabarık plaklar gibi görünebilir ve bazen avuç içlerinde püstüller (beyaz irin yumruları) içerebilir" diyor. Çukurlaşma, tırnağın altında sarımsı lekelenme veya tırnağın tırnak yatağından ayrılması gibi tırnak değişikliklerinin de meydana gelebileceğini ekliyor.
Sedef hastalığınız olduğunu düşünüyorsanız, teşhis konması önemlidir. Dr. de la Feld'in belirttiği gibi, "Sedef hastalığı, artrit ve kardiyovasküler hastalık gibi şeylerle ilişkilendirilebilir ."