Ellerinizdeki bu işaret kalbinizin tükenmeye başladığını gösteriyor!

American College of Rheumatology'nin iletişim başkanı romatolog Dr Kelly Weselman, "Ellere bakarak çok şey öğrenebilirsiniz" diyor. Ellerinizin görünümü ve hisleriniz gizli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Sağlık hakkında birden fazla şeyi söyleyen eller, karaciğer hastalığından zayıf bağışıklığa kadar birçok problemin habercisi oluyor. Peki, eller hangi hastalıkların habercisi?

Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 10:53 PAYLAŞ ABONE OL

Health.com, Dr Weselman'dan ve bir kardiyolog, nörolog ve dermatolog da dahil olmak üzere diğer tıp uzmanlarından ellerdeki belirtileri paylaşmalarını istedi. Ellerinizin nelerle ilgili bilgi vereceğini öğrenince çok şaşıracaksınız. Tabii ki, endişeleriniz varsa veya devam eden semptomlar yaşıyorsanız, doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

BELİRTİ: ZAYIF EL TUTUŞU Zayıf bir tokalaşmadan kimse hoşlanmaz ancak bunun sebebi bazen sağlık sorunları olabilir. Kalp ve Damar doktoru kardiyolog Dr. Anne Albers, zayıf bir el tutuşun hastalıkla ilişkilendirilebileceğini söyledi. Albers, "Hastaların fizik muayenesi sırasında eli nasıl sıktığına dikkat ediyoruz." dedi. Uluslararası Kardiyoloji Dergisi'nde 2016 yılında yapılan bir incelemeye göre, yavaş bir yürüyüşle birlikte azalan kavrama gücü, yaşlılarda kalp hastalığından daha yüksek ölüm riskinin bir işareti olabilir. 40 ila 69 yaş arası yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırma, sıkı bir el tutuşun kalbin iyi çalıştığını gösterebileceğini keşfetti. Araştırmacılar bu bulgular nedeniyle, el kavramanın kalp hastalığı geliştirme riski yüksek olan kişileri belirleme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. NHS, zayıf el kavramanın karpal tünel sendromunun bir belirtisi olabileceğini söylüyor.