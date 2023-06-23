Enerjiyi tavan yaptırıyor! Mutlu ve enerjik hissedenlerin sırrı bu besinde

A VİTAMİNİ:
Görmeyi, deri, kemik ve diş gelişimini, bağışıklığı ve üremeyi destekler. Bulunduğu besinler; Mango, havuç, Balkabagi, kabak, brokoli ve dana ciğeri.
B1 VİTAMİNİ:
Enerji metabolizmasını ve sinir fonksiyonunu destekler. Vücudun en önemli enerji kaynaklarındandır. Bulunduğu besinler; Karpuz, domates, ıspanak, soya süt.
B2 VİTAMİNİ:
Metabolizmayı ve cilt sağlığını destekler. Bulunduğu besinler; Ispanak, brokoli, mantar, süt, yumurta, karaciğer.
B3 VİTAMİNİ:
Enerji metabolizmasını, cilt sağlığını, sinir sistemini ve sindirim sistemini destekler. Bulunduğu besinler; Ispanak, patates, domates, yağsız kıyma, tavuk göğsü.
B12 VİTAMİNİ:
Yeni hücre sentezinde kullanılır, yağ asitlerinin ve amino asitlerin parçalanmasına yardımcı olur, sinir hücresi bakımını destekler. Bulunduğu besinler; Süt, et, kümes hayvanları, balık, yumurta ve kabuklu deniz ürünleri.
B6 VİTAMİNİ:
Amino asit ve yağ asidi metabolizması, kırmızı kan hücresi üretimi. Bulunduğu besinler; Muz, karpuz, domates, patates, brokoli, ıspanak, tavuk göğsü ve beyaz pirinç.
C VİTAMİNİ:
Yeni hücre sentezinde kullanılır, yağ asitlerinin ve amino asitlerin parçalanmasına yardımcı olur, sinir hücresi bakımını destekler. Bulunduğu besinler: Mango, portakal, limon, greyfurt, çilek, kivi, ıspanak, brokoli, kırmızı biber ve domates.
D VİTAMİNİ:
Kemikleri güçlendirir. Bulunduğu besinler; Süt, yumurta sarısı, karaciğer, yağlı balıklar ve güneş ışığı.
E VİTAMİNİ:
Antioksidan, oksidasyon reaksiyonlarının düzenlenmesi, hücre zarı stabilizasyonunu destekler. Bulunduğu besinler; Avokado, morina balığı, karides, tofu, buğday ve ayçiçeği çekirdeği.
K VİTAMİNİ:
Kan pıhtılaşma proteinlerinin sentezi, kan kalsiyumunu düzenler. Bulunduğu besinler; Ispanak, brokoli, Brüksel lahanası, yeşil yapraklı sebzeler ve karaciğer.
FOLAT:
DNA sentezini ve yeni hücre oluşumunu destekler. Bulunduğu besinler; Domates, brokoli, ıspanak, kuşkonmaz, bamya, yeşil fasulye ve börülce.