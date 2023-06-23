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Enerjiyi tavan yaptırıyor! Mutlu ve enerjik hissedenlerin sırrı bu besinde

Sağlıklı ve enerjik hissetmek için vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerde herhangi bir eksikliğin bulunmaması gerekiyor. Uzmanlar, düzenli olarak kan tahlillerini yaptırıp gerekli vitaminleri kullanan insanların daha sağlıklı ve daha enerjik hissettiğini belirtiyor. Peki, hangi vitamin vücutta hangi işlevi yerine getiriyor? İşte vitaminlerin vücuttaki işlevleri ve vitamin eksikliğine karşı mutlaka tüketilmesi gereken besinler...

Giriş Tarihi: 23.06.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 15:17
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Enerjiyi tavan yaptırıyor! Mutlu ve enerjik hissedenlerin sırrı bu besinde

A VİTAMİNİ:

Görmeyi, deri, kemik ve diş gelişimini, bağışıklığı ve üremeyi destekler. Bulunduğu besinler; Mango, havuç, Balkabagi, kabak, brokoli ve dana ciğeri.

B1 VİTAMİNİ:

Enerji metabolizmasını ve sinir fonksiyonunu destekler. Vücudun en önemli enerji kaynaklarındandır. Bulunduğu besinler; Karpuz, domates, ıspanak, soya süt.

B2 VİTAMİNİ:

Metabolizmayı ve cilt sağlığını destekler. Bulunduğu besinler; Ispanak, brokoli, mantar, süt, yumurta, karaciğer.

B3 VİTAMİNİ:

Enerji metabolizmasını, cilt sağlığını, sinir sistemini ve sindirim sistemini destekler. Bulunduğu besinler; Ispanak, patates, domates, yağsız kıyma, tavuk göğsü.

B12 VİTAMİNİ:

Yeni hücre sentezinde kullanılır, yağ asitlerinin ve amino asitlerin parçalanmasına yardımcı olur, sinir hücresi bakımını destekler. Bulunduğu besinler; Süt, et, kümes hayvanları, balık, yumurta ve kabuklu deniz ürünleri.

B6 VİTAMİNİ:

Amino asit ve yağ asidi metabolizması, kırmızı kan hücresi üretimi. Bulunduğu besinler; Muz, karpuz, domates, patates, brokoli, ıspanak, tavuk göğsü ve beyaz pirinç.

C VİTAMİNİ:

Yeni hücre sentezinde kullanılır, yağ asitlerinin ve amino asitlerin parçalanmasına yardımcı olur, sinir hücresi bakımını destekler. Bulunduğu besinler: Mango, portakal, limon, greyfurt, çilek, kivi, ıspanak, brokoli, kırmızı biber ve domates.

D VİTAMİNİ:

Kemikleri güçlendirir. Bulunduğu besinler; Süt, yumurta sarısı, karaciğer, yağlı balıklar ve güneş ışığı.

E VİTAMİNİ:

Antioksidan, oksidasyon reaksiyonlarının düzenlenmesi, hücre zarı stabilizasyonunu destekler. Bulunduğu besinler; Avokado, morina balığı, karides, tofu, buğday ve ayçiçeği çekirdeği.

K VİTAMİNİ:

Kan pıhtılaşma proteinlerinin sentezi, kan kalsiyumunu düzenler. Bulunduğu besinler; Ispanak, brokoli, Brüksel lahanası, yeşil yapraklı sebzeler ve karaciğer.

FOLAT:

DNA sentezini ve yeni hücre oluşumunu destekler. Bulunduğu besinler; Domates, brokoli, ıspanak, kuşkonmaz, bamya, yeşil fasulye ve börülce.

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