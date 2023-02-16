Enkazda hayat kurtaran UMKE’den Hülya: Gözyaşlarımı tutamadığım zamanlar oluyor



Sağ kurtardığı kişilerle diyaloglarını da anlatan Özoğlu, ''Kumsal ile diyaloğumuz vardı. Benden kız bebek istedi. Susamıştı. Ağzına pamukla su sürdük. Lunaparka gitmek istiyordu. Bunları onunla konuştuk. Onları canlı tutmak ve yanında olduğumuzu belirtmek için sürekli onlarla konuşuyoruz. Muzaffer ve Özlem diye el ele tutuşan çiftimiz vardı. Onlarla 'Dışarı çıkarsak kahve içeriz' diye sohbet ettik. Onlarla konuşurken tabi ki duygulanıyorsun, gözyaşlarını tutamadığın zaman oluyor. Ama hem enkaz altındaki hem de dışarıda onu bekleyen kişi, bizden güç alıyor. Profesyonel anlamda bunlara dikkat etmek zorundayız" diye konuştu.