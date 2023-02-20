Enkazdan akrabalarını çıkaran Antakyalı profesör kardeşler, memleketleri için seferber oldu

Depremin hemen ardından Antakya'da yaşayan annelerini getirmek üzere Ankara'dan yola çıkan profesör kardeşler Emre ve Gazi Huri, Ankara'ya döndükten bir gün sonra bu kez "hekim" olarak hemşehrilerinin yardımına gitti.

AA Giriş Tarihi: 20.02.2023 13:20 PAYLAŞ ABONE OL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Huri ve Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Huri, Antakya'da dünyaya geldi. Ankara'da çalışan profesör kardeşlerin anneleri başta olmak üzere, birçok akraba ve arkadaşı da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Antakya'da bulunuyordu. Depremin hemen ardından annelerini Ankara'ya getirmek üzere Antakya'ya giden Huri kardeşler, bir gün sonra ise bu defa "hekim" kimlikleriyle yaralılara yardımcı olmak üzere memleketlerine döndü. Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Huri, Hatay'ın Antakya ilçesinde 1977 yılında doğduğunu, liseye kadar eğitim hayatına burada devam ettiğini belirtti. Annesi dahil tüm aile büyüklerinin ve akrabalarının çoğunluğunun Antakya'da yaşadığını aktaran Emre Huri, deprem olduğunda Ankara'da sarsıntıyı hissederek uyandıklarını söyledi.

Emre Huri, birkaç dakika sonra "eski Antakya" diye bilinen merkezde yaşayan annesinin telefonla kendilerini aradığını ancak yetişemediğini, daha sonra geri dönüş yaptığında ise annesine ulaşamadığını anlattı. Akrabalarından "Antakya'nın yerle bir olduğu" haberini aldıklarını aktaran Emre Huri, annelerinden haber alamamaları üzerine kardeşi Gazi Huri'yle birlikte sabah 06.30'da Hatay'a gitmek üzere yola çıktıklarını ifade etti. Emre Huri, "Bu öyle bir duygu ki, hekimiz, evladız, eşiz, babayız. Bunların hangisi olarak oraya gidiyorduk? Annemizi kurtarmaya gidiyorduk. Dahası bizi neyin beklediğini bilmiyorduk." dedi. Bu sırada tanımadığı bir numaradan, "Anneniz yanımda, size iletmemi istedi, sağlığı yerinde. 'Evlatlarım beni kurtarsınlar', diyor" mesajı geldiğini belirten Emre Huri, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Hatay'da her yerin korkunç olduğunu gördüklerini belirten Emre Huri, "Evlat kimliğimizle annemizi alıp Ankara'ya getirip, ardından hekim kimliğimizle hemen bölgeye dönmeye karar verdik. Öğleden sonra 15.30 gibi Antakya'ya geldik. Bir mesaj geldi, annemiz kışlaya sığınmıştı. Annemizi ilk kez orada gördük." diye konuştu.