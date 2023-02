Enkazdan çıktılar, 4 yıldır bekledikleri bebeklerine kavuştular! Depremzede çiftin kabusu sevince dönüştü

"ORADAN BİR KUŞ BİLE ÇIKMAZDI"

Anne Sara Çakır, doğum öncesi İHA'ya yaptığı açıklamada, deprem anını ve bebeğiyle ilgili yaşadığı büyük korkuyu anlattı. Enkazdan çıktıklarını belirten Çakır, "O an çok korkunçtu; evimiz, hastanelerimiz, her şeyimiz talan oldu; çok şükür canımızdan başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Anlatılacak gibi değil. Oradan nasıl çıktık, Allah yardım etti. Bilmiyorum ama inanın oradan bir kuş bile çıkmazdı. Çok şükür Rabbime. Allah herkese yardım etsin inşallah" dedi.



"BİZ BU BEBEĞİ ÇOK UZUN SÜRE BEKLEDİK"

Doğum öncesi çok karmakarışık duygular içinde olduğunu vurgulayan Sara Çakır, "Sevinç, acı, keder her şey birbirine karıştı. 'Ne yapacağız' kaygısı var. Bebeğimin hayat kaygısı var. Nerede kalacağız, başımı sokacağım bir yer. Biz bu bebeği çok uzun süre bekledik, tüp bebek. Çok şükür, demek ki kısmeti Mersin'deymiş, Mersin'de doğacak. Hayırlısıyla inşallah sağlıkla kucağımıza alırız" cümlelerini kurdu.