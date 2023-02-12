Enkazdan çıktılar, 4 yıldır bekledikleri bebeklerine kavuştular! Depremzede çiftin kabusu sevince dönüştü

Kahramanmaraş depremine Hatay'ın Samandağ ilçesindeki evlerinde yakalan 9 aylık hamile anne adayı, yıkılan evlerinden eşinin yardımıyla çıktı, geldikleri Mersin'de bebeğine kavuştu. Dört yıldır bu bebeği beklediklerini ve tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını belirten Sara Çakır, deprem anında ‘Rabbim, onu görmeden ölmek istemiyorum' diye dua ettiğini ve dualarının kabul olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:02 PAYLAŞ ABONE OL

Kahramanmaraş depreminde bir anne adayı daha Mersin'de bebeğine kavuştu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan 4 yıllık evli Sara-Mahir Çakır çiftinin yaşadığı kabus, bugün Mersin'de büyük bir sevince dönüştü.

Depremde yaşadıkları binanın birinci katı çöken ve kendi imkanlarıyla evden çıkarak ölümden dönen Çakır çiftinin en büyük korkusu, yıllarca bekledikleri bebeklerine kavuşamamak oldu. Anne adayı 38 yaşındaki Sara Çakır, 9 aylık hamileydi ve çift evden çıkar çıkmaz bina 10 metre daha çöktü. 3 gün önce Mersin'e getirilen Sara Çakır, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bugün ameliyata alınan depremzede anne adayı, Dr. Haldun Canova'nın gerçekleştirdiği operasyonla sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bu çok özel anları İHA muhabirleri de birebir takip etti.





"ORADAN BİR KUŞ BİLE ÇIKMAZDI"

Anne Sara Çakır, doğum öncesi İHA'ya yaptığı açıklamada, deprem anını ve bebeğiyle ilgili yaşadığı büyük korkuyu anlattı. Enkazdan çıktıklarını belirten Çakır, "O an çok korkunçtu; evimiz, hastanelerimiz, her şeyimiz talan oldu; çok şükür canımızdan başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Anlatılacak gibi değil. Oradan nasıl çıktık, Allah yardım etti. Bilmiyorum ama inanın oradan bir kuş bile çıkmazdı. Çok şükür Rabbime. Allah herkese yardım etsin inşallah" dedi.



"BİZ BU BEBEĞİ ÇOK UZUN SÜRE BEKLEDİK"

Doğum öncesi çok karmakarışık duygular içinde olduğunu vurgulayan Sara Çakır, "Sevinç, acı, keder her şey birbirine karıştı. 'Ne yapacağız' kaygısı var. Bebeğimin hayat kaygısı var. Nerede kalacağız, başımı sokacağım bir yer. Biz bu bebeği çok uzun süre bekledik, tüp bebek. Çok şükür, demek ki kısmeti Mersin'deymiş, Mersin'de doğacak. Hayırlısıyla inşallah sağlıkla kucağımıza alırız" cümlelerini kurdu.