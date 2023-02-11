Enkazdan hayata! Depremzede üç hamile anne doğum yaptı: Bebeklerin isimleri...

Kahramanmaraş merkezli iki deprem evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin bir bölümü Antalya'nın Alanya ilçesine getirildi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem sonrası enkaz altından sağ çıkarılan ve dün Alanya'ya getirilen 35 yaşındaki hamile Buket Kurt doğum yaptı.

Dün Kahramanmaraş'tan gelen Pelin Başar Özsoy ile Hatay'dan gelen Semira İlhan ise sancılarının ardından sabah saatlerinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğuma girdi. Başarılı geçen doğum operasyonunun ardından bebeğini kucağına alan anne Pelin Başar Özsoy, kızına Masal ismini koyduğunu, kaderinin de masal gibi güzel olmasını istediğini söyledi.

Aynı hastanede kızını dünyaya getiren depremzede anne Semira İlhan ise evladının bir ömür yüzünün gülmesini istedi. İlhan bu nedenle kızı Gülneva ismini verdiğini belirterek, daima mutlu olması temennisinde bulundu.