Enkazdan hayata! Kurtarılan 100 hayvan tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde, 10 ilde yüzlerce hayvan yaralandı veya sahipsiz kaldı. Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), gelen ihbarları değerlendirerek bölgedeki yaralı ve sahipsiz hayvanlara ulaşmaya çalışıyor. Depremde yaralanan yaklaşık 100 evcil hayvan, geçici olarak Bursa'ya getirilerek kliniklerde tedaviye alındı. Tedavileri sonrası geçici olarak sahiplendirilecek olan kedi ve köpeklerden, çipi bulunan ve PETVET’e kayıtlı olanlar, ulaşılması halinde sahiplerine teslim edilecek.

DHA Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:14 PAYLAŞ ABONE OL

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 35 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Binlerce binanın yıkıldığı depremden sadece insanlar değil, hayvanlar da etkilendi. Asrın felaketinde, 10 ilde yüzlerce hayvan yaralandı veya sahipsiz kaldı.

Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran HAYTAP, gelen ihbarları değerlendirerek bölgedeki yaralı ve sahipsiz hayvanlara ulaşmaya çalışırken, ilk müdahaleleri yapılan 100 evcil hayvan, geçici olarak Bursa'ya getirilerek, kliniklerde tedaviye alındı. Kedi ve köpekler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ilk etapta geçici olarak sahiplendirilecek. Çipi bulunan ve PETVET'e kayıtlı olan evcil hayvanlar ise sahiplerine ulaşılması halinde, kendilerine teslim edilecek.