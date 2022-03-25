Epilepsi tanısı 24 saat içinde en az iki nöbetle kesinleşebilir

26 Mart Dünya Epilepsi Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, "Epilepsi beyinde sıradışı elektriksel aktivite ya da elektriksel kısa devredir ve nöbetlere sebep olur. Nöbetler kol ya da bacaklarda istemsiz atmalar, seğirmeler şeklinde olur. Nöbetler kendi başlarına tehlike yaratmazlar, ancak araba kullanıyorken veya bir hareket esnasında olursa durum içinde yaşamsal risk oluşturabilirler" diye konuştu.

EPİLEPSİLER BEYİNDE KAYNAKLANDIKLARI YERE VE OLUŞTURDUKLARI KLİNİĞE GÖRE SINIFLANDIRILIR

Onultan, "Çoğu hastada altta yatan bir neden bulunamazken, bir kısım hastada neden olarak kafa travmaları, inme, tümörler ve beyindeki enfeksiyonlar bulunabilir. Bazı genetik bozukluklarda ailesel epilepsiler görülebilir" ifadelerini kullandı.

Fokal epilepsilerin beynin bir kısmından başladığını ve bilinç kaybına neden olmadığını kaydeden Onultan, "Fokal motor nöbet diye tanımlananlar kol ve bacaklarda istemsiz hareketler şeklinde kendini belli eder; motor olmayanlarında ise düşünce ve duygularında dalgalanma şeklinde bile olabilir. Jeneralize nöbetler beynin her iki yarısından eş zamanlı başlarlar. Vücutta kasılmalar veya atmalar şeklinde kendini gösterir, bir kısmında ise kasılma olmadan bilinç kaybı görülür" dedi.

NÖBETLERİN BELİRTİLER

Onultan, epilepsi nöbetinin belirtilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Boş boş bakma, kafa karışıklığı, mekan karıştırma, bayılma kol ve bacaklarda kasılmalar, elleri ovuşturma, dudak emme, farklı koku ve tatlar duyma şeklinde olabilir. Birkaç saniye birkaç dakika sürebilir."