Ergenlikte duygular neden daha yüksek yaşanır? Esra Ezmeci yazdı: Ergeni kuşatan 3 tehlike





4- Ergen ile anne babası arasında ister istemez kuşak farkı bulunmaktadır. Bu kuşak farkı, kişinin duygu ve düşüncelerinin birbirlerinden çok farklı bir noktada olduğunu gösterir. Bundan dolayı da anne babanın kendi kuşağına uygun bir şekilde davranması ergende kendisine çocuk muamalesi yapıldığı izlenimini yaratır. Davranış, duygu ve düşüncelerinden ötürü de kendisine çocuk gibi davranıldığını düşünen ergen, isyan etmeye başlar. Kuşak farkından ötürü anne baba, ergen zihnini anlamakta zorlanır.



5- Ergenliğin başarılı bir şekilde atlatılması için aslında çocukluk dönemi bir ön hazırlayıcıdır. Çocukluk döneminde anne ve babasıyla doğru bir iletişim ve duygu aktarımı sağlamış çocuk, ergenlik döneminde de ailesiyle aynı iletişimi sağlayacak olduğundan ötürü bu zaman dilimi çok daha sağlıklı bir şekilde atlatır. Ailesi çocukluktan itibaren ona doğru bir rehberlik sağladığı için ergenlikte de problemlerle çok daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmayı öğrenmiştir.



6- Ergenlik, hayat ile ilgili önemli kararları alındığı bir döneme de denk gelmektedir. Bu dönemde aile tarafından ergene bir kimliğe sahip olduğu hissettirilmeli, sosyal yaşamında ve hayatında yapacak olduğu seçimlere dair cesaret aşılanmalı ve desteklenmelidir.



7- Ergenlik döneminde yeni bir döneme ve yeni bir çevreye uyum zorlaşmaktadır. Ve toplum bunun kısa sürede gerçekleşmesini bekler. Fakat yeni bir çevreye uyumun, her yaş için ne kadar zorlu olduğu unutulmamalıdır.





ANNE-BABALARA KILAVUZ



Anne babalar, ergenlik döneminin gelmesinden ciddi bir endişe yaşamaktadırlar. Nasıl davranacaklarını, nasıl düşüneceklerini bilemezler. Aşağıda bu dönemde anne ve babaların nasıl davranması gerektiğine dair destek maddelerini bulabilirsiniz.



1- NE DEMEK İSTEDİKLERİNİ GERÇEKTEN DİNLEYİN



Dinlemiş olmak ve gerçekten anlamak için dinlemek arasında büyük fark bulunur. Çoğu zaman dinliyorum dediğimizde aslında karşımızdakini dinlemekten çok zihnimizde karşımızdaki insana karşı cevap üretirken buluruz. Anlamak ve sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturabilmek için önce ergen aktif dinlenmelidir. Çocuğunuzdan tamamen farklı bir görüşte olsanız bile ona saygı duyduğunuzu ona göstererek onu dinleyin.



2- KENDİ TETİKLENMELERİNİZİ ANLAYIN



Çocukların karakter özelliği olan bazı tutum ve davranışlar, ebeveynin dünyasında bazı durumların tetikleyicisi olabilir. Örneğin ergen kendi fikirlerini savunabilen biriyse, ebeveyni bunu aykırılık olarak görüp, bunu engellemeye çalıştıkça çatışma yaşanabilir. Sizi rahatsız eden bir durum ile gerçekten kızılması gereken durumları birbirine karıştırmayın. Bu duruma kızacak olduğunuzda da kızgınlığınızın tümünü çocuğunuza karşı değil çocuğunuzun gerçekleştirmiş olduğu uygunsuz davranışa yönelik sürdürün.



3- BAZEN GÖRMEZDEN GELİN



Ergen çocuğunuzun fikirleri, duyguları, görünümü; her ne kadar size uygun olmasa da ona bunu sürekli yansıtmaktan ve eleştirmekten kaçının. Unutmayın bu dönem geçici ve ergen çocuğunuz farklı denemeler yaparak kendi karakterini oluşturmaya çalışıyor. Görece daha önemsiz olan konuları görmezden gelmeye çalışın. Elbette anlaşamadığınız konularda nasıl düşündüğünüzü ve hissettiğinizi çocuğunuzla paylaşabilirsiniz ancak bu durumu paylaşırken çocuğunuzun sizden farklı düşünebileceğini unutmayın.