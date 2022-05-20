Eriği sakın böyle yemeyin! Vücudunuzu mahvediyor

Kendine özgü ekşi tadı, tek lokmada tüm ağzınızda dağılan dokusu ile yeşil erik, her yaştan insanın favorisi. Üstelik bağışıklığı güçlendirmesi ve sindirim sistemini düzeltmesi ise faydalarından yalnızca birkaçı. Peki yeşil erik nasıl tüketilmeli?
"TANSİYONU YÜKSELTEREK HAYATI TEHDİT EDİYOR"
Yeşil erik tezgahlarda yerini almaya başladığı günden bu yana sıklıkla her eve giriyor. Fakat lezzetini artırdığı gerekçesiyle tuzlanarak yenilen yeşil erik, aslında oldukça zararlı bir öğüne dönüşebiliyor. Tuzun, vücutta ödem oluşturması, tansiyon dengesizliklerine neden olması neredeyse hayati riskler oluşturmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle yeşil erik tüketirken tuzlamamak, sade tüketmek, oldukça faydalı.
Yaşlanma karşıtı özelliği sayesinde yeşil erik, cildi yenilirken aynı zamanda cilt lekelerini de giderir. Bağ dokusunu yenileyerek sarkmalara ve kırışıklıkları önlerken cilt tonu eşitsizliği üzerinde de önemli etkileri bulunur.
"KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR, KANSERİ ÖNLÜYOR"
Yoğurt gibi süt ürünlerinin kemikler ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli olan kalsiyumu sağlasa da önemli olan emilimidir. Kalsiyum emilimini üst düzeye çıkaran yeşil erik, kemik ve diş sağlığınızı iyileştirebilir.
Yeşil erik, yüksek lif oranı sayesinde sindirim sisteminin hızlanmasını sağlayarak daha iyi bir sindirim süreci yaşamanızı sağlar. Ayrıca bu sayede sağlıklı bir diyet yapmak isteyenlerin de en iyi ara öğün seçeneklerinden birini oluşturuyor.
İçeriğinde A, C vitaminleri, lif, potasyum gibi zengin yapısı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, serbest radikallere meydan okuyarak kalp-damar hastalıklarından nezleye, kanserden yaşlanmaya kadar birçok sağlık sorununa karşı koruyucudur.