Eriği sakın böyle yemeyin! Vücudunuzu mahvediyor

Baharın gelmesinin en sevilen taraflarından biri, aynı zamanda yaz meyvelerinin de sofralarımıza yavaş yavaş dönmesi. Bunlar arasında en çok sevilenlerden biri olarak erik, hem muhteşem lezzeti hem de faydaları ile çok seviliyor. Fakat bununla birlikte nasıl yediğiniz de oldukça önemli. Farkında olmadan kendinize büyük zarar veriyor olabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 20.05.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 12:43

Kendine özgü ekşi tadı, tek lokmada tüm ağzınızda dağılan dokusu ile yeşil erik, her yaştan insanın favorisi. Üstelik bağışıklığı güçlendirmesi ve sindirim sistemini düzeltmesi ise faydalarından yalnızca birkaçı. Peki yeşil erik nasıl tüketilmeli?

"TANSİYONU YÜKSELTEREK HAYATI TEHDİT EDİYOR" Yeşil erik tezgahlarda yerini almaya başladığı günden bu yana sıklıkla her eve giriyor. Fakat lezzetini artırdığı gerekçesiyle tuzlanarak yenilen yeşil erik, aslında oldukça zararlı bir öğüne dönüşebiliyor. Tuzun, vücutta ödem oluşturması, tansiyon dengesizliklerine neden olması neredeyse hayati riskler oluşturmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle yeşil erik tüketirken tuzlamamak, sade tüketmek, oldukça faydalı. Yaşlanma karşıtı özelliği sayesinde yeşil erik, cildi yenilirken aynı zamanda cilt lekelerini de giderir. Bağ dokusunu yenileyerek sarkmalara ve kırışıklıkları önlerken cilt tonu eşitsizliği üzerinde de önemli etkileri bulunur.