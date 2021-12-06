Erken dönemde menapoza giren kadınlarda kalbe dikkat!

Vücutta bulunduğu sürece kadınları birçok yönden koruyucu etkiler gösterirken, menapoz başlayıp da adetten kesilmeler olunca yokluğu kendini öyle bir hissettirir ki belki de kadınlar hayatlarındaki en hassas dönemi yaşarlar. Peki menapoz döneminde kadınların kalpleri nasıl etkileniyor?

Kadınların ve erkeklerin kalp krizi riskleri farklı mı?

Menapoza kadar olan süreçte kadınlarda kalp hastalığı görülme riski erkeklere göre belirgin daha azdır. Genetik açıdan ailevi kalp hastalığı için risk faktörü taraması yapılırken birinci derece akrabalar arasında erkeklerde 55 yaş, kadınlarda 65 yaş öncesi kalp damar hastalığı hikayesi olup olmadığını sorgularız. Bu yaş farkındaki sebep bile kadınların menapoza girene kadar kalp damar hastalığı açısından östrojen hormonu ile doğal koruma altında olmasıyla erkeklere göre risk yaşının ötelenmesidir.

Östrojen kalbi korumayı nasıl sağlıyor?

Östrojen hormonu kalp damarlarındaki kan akışını arttırır, kolesteroller üzerine olumlu etkileri olur, iyi kolesterol artar ve kötü kolesterol düşer, ayrıca kan basıncının düşük seyretmesine faydası olur. Bu faydaları sağlamasını açıklayacak tek bir etki mekanizması yoktur. Hücresel düzeyde birçok farklı, karmaşık ve hala çözülmeyi bekleyen mekanizmalar ile bunu sağlamaktadır.

Menapoza girmek kalp krizi riskini arttırıyor mu?

Menapoz demek kadınların östrojen üretimini yapacak yumurtasının artık kalmaması demektir. Yani üremenin de bittiği, adet döngüsünün durduğu bir dönemdir. Östrojen üretimi bitince haliyle kalp üzerindeki koruma etkisi de artık bitmiş olacağı anlamına gelmektedir. Ortalama 50 yaş civarı kadınların doğal menapoz dönemidir. Genetik nedenlerle ve cerrahi yollarla daha erken menapoza giren kadınlar olabilir. Menapozun kendisi tek başına kalp krizi riskini arttırmaz; ancak sağlıksız beslenme, sigara, hipertansiyon gibi ek riskler olması kalp krizi riskini attırır. Aslında önemli olan nokta erken menapoz olan genç kadınlardaki risk artışıdır.

Erken yaşta menapoza girmek kalp açısından tehlikeli midir?

Hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara gibi herkes tarafından bilinen risk faktörlerinden bağımsız olarak erken yaşta menapoza giren kadınlarda kalp krizi riskinde 2 kat artış izlenmektedir. Erken menapoz demek 40 yaş ve öncesinde menapoza girmek demektir. Aslında risk artışını dengelemek için en kritik nokta sağlıklı yaşam tarzıdır. Beslenmesine dikkat eden, fit kalan, egzersiz yapan ve sigara içmeyen kadınlarda risk artışı izlenmeyebilir.

Menapoz dönemi alınan hormon replasman tedavileri kalp krizi riskini azaltır mı?

Doğal menapoz yaşında, yani 50 yaş civarı menapoza giren kadınlarda kalp krizi riskinden korumak için östrojen hormonu yerine koyma tedavisi verilmesi hakkında tartışmalar bulunurken, erken yaşta menapoza giren kadınların kalp sağlığı ve kemik sağlığının korunması için hormon tedavisi vermenin tartışması bulunmamaktadır. Yani erken yaşta menapoza giren kadınlara, erken yaşta azalan östrojenlerini yerine koymak için hormon replasman tedavisi verilmesi kalp krizi riskini azaltmaktadır.