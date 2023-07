Erteleme hastalığının sonu sosyal izolasyon

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ALEYNA NAZLICAN ADAY (PSİKOLOJİK DANIŞMAN):

1. Erteleme hastaları öncelikle yaşadıkları süreçten rahatsızlık duymalıdırlar. Bir şeyler ters gidiyor, yaşamdan mahrum kalıyorum, kendime ördüğüm bu sınırları esnetmem lazım ihtiyacını hissetmeliler. Değişimi kendisi istemeyen birey için uygulanan tedavi süreci işlevsiz kalacaktır.

2. Erteleme hastalığının sebeplerini fark etmeli. Çocukluktan gelen yaşantılar, ebeveyn tutumu, travmatik bir anı, düşük özgüven, birçok farklı sebep olabilir. Kişi kendine ayna tutup bu durumu yaşadığı ilk ana gidebilmeli.

3. Onu durduran, ilerlemesini engelleyen düşüncelerinin farkına varmalı. Çevresi tarafından konulmuş kurallar, kültürel kalıp yargılar, beklentiler olabilir. Bu düşüncelerini not alması bu sayede somut bir değişim hedefi bulması için işlevsel olabilir.

4. Unutulmamalıdır ki neler düşündüğümüz nasıl hissedeceğimizi belirler. Yetersizlik düşüncesi kaygı duymamıza ve kendini güvensiz hissetmesine neden olabilir. Kişi olumsuza kapıldığı için başarısızlıklarını göz önüne alarak öğrenilmiş çaresizlik hissedebilir. Bu kalıp yargı değişmeli. Kelebek etkisi gibi olumsuz duygunu fark et, olumsuz duygunu yakala ve sonra davranışına odaklan.

5. Davranışlar genel olarak erteleme, yok sayma oluyor değil mi? Artık bu davranışının altında yatan sebepleri bulduysan olumsuzu kabullendin demektir. Sırada değişim için hedef belirlemek var.

6. Problemin çözümlendiği olayı hayal edebilirsin. Şu anda yapamadığın o işi yapabilseydin nasıl olurdu, canlandır.

7. Neleri farklı yaptın, hangi düşünceler nasıl değişti, peki duygular nasıl olumlu oldu hisset.

8. Şimdi kendine buna ulaşmak için yapabileceğin küçük bir adım belirlemeli ve yapmalısın.

9. Bu süreçte destek kaynakları çok önemli. Başarılı olduğu alanların listesini çıkartıp kendi özgüvenini arttıracak alternatifler bulabilmelisin.

10. Genellikle düşüncelere kapılıp geçen zamandan şikayetçi oluyorsun ve başlamak zor geldiği için erteliyorsun. O zaman etkili olacak bir zaman cetveli yapmalısın. Önceliklerini belirlemeli ve önem sırasına koymalısın.

11. Dikkat dağıtıcılardan uzaklaşmak önemlidir. Çalışmaya ya da işlerinize başlamadan önce dikkatinizi dağıtacak sosyal medya, internet, televizyon gibi tüm mecralardan uzaklaşmanız sizin yararınıza olacaktır.

12. İş yükü fazla ise yapılması gerekeni küçük parçalara ayırmak ve her parça için zaman sınırlaması koymak fayda sağlayacaktır. İşin tamamının bitmesi gereken tarihte bitecek şekilde parçaları günlere/saatlere dağıtılmalıdır. Küçük parçalar yuvarlandıkça kocaman bir kar topu etkisi yaratacaktır.