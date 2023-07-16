Erteleme hastalığının sonu sosyal izolasyon

Erteleme duygusu pek çok kişide vardır. Başlarda masum da görünebilir. Ama bazı insanlarda alışkanlık haline gelir ve psikolojik bir rahatsızlığa yol açar. Kişi sadece iş yapmayı değil, karar vermeyi dahi erteleyebilir. İşin sonunda ise işler Arap saçına döner... Stres yükü artar... Birikmiş işler, sorumluluklar, artık üstesinden gelmesi zor durumlar yığıldıkça yığılmıştır. Bu durum sosyal ilişkileri bile bozabilir zamanla. İşte tam bu noktada erteleme hastalığı ya da kronik erteleme davranışından bahsedebiliriz. Peki bu rahatsızlık nasıl başlar? Daha çok kimlerde görülür? Erteleme tipleri nelerdir? Belirtileri nasıl ortaya çıkar? Bu durumla baş etmek için neler yapılabilir? Tedavisinde nasıl bir yol izlenir? Tüm bu soruların cevaplarını uzmanlar eşliğinde aradık...

Psikiyatr Cem Keçe, erteleme duygusunun nasıl hastalık boyutuna dönüştüğünü şöyle anlatıyor: "Sürekli erteleme davranışı ya da kronik erteleme de diyebiliriz, başlı başına bir hastalık değildir, depresyon, kaygı ve düşük benlik saygısı gibi ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkili bir sonuçtur. Kronik ertelemede genellikle altta yatan, çözülmemiş bir duygusal sorun vardır, ayni erteleme bir duygu düzenleme sorunudur. Kişinin yapması gerekenleri sürekli olarak erteleyerek zamanını verimsiz bir şekilde harcamasına yol açan bir davranış biçimidir. İşlerin son dakikaya bırakılması, zaman baskısı ve stres yaratır. Bu durum, verimliliği düşürür ve kaliteyi etkileyebilir, kişinin kendine olan güvenini azaltır ve düşük özgüven sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, sosyal ilişkileri etkileyebilir ve kişinin iş ve özel yaşam dengesini bozabilir."

Keçe, erteleme ve tembellik arasında da ciddi farklar olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Erteleme ve tembellik iki farklı kavramdır: erteleme gereksiz yere ertelemeyi içerirken, tembellik gerekli çabayı gösterme konusunda isteksiz olmayı içerir. Buna göre erteleme tembellik değildir ve tembel olmasanız bile ertelemek ya da tembel olup ertelememek mümkündür. Tembellik, kişinin isteksizlik nedeniyle bir şeyleri yapmama, yapması gereken görevleri bilinçli olarak reddetme veya ertelemesidir. Tembellik, daha genel bir terimdir, motivasyon eksikliği, ilgisizlik, rahatlık arayışı gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Kronik erteleme, kişinin görevleri yapmaya niyeti olduğu halde, ertelemek veya geciktirmek için sürekli bir eğilime sahip olmasıdır."