Estetik cerrahlardan barbie isyanı! "Psikolojik bozukluk"

Her zaman için Paris Hilton ya da Victoria Silvstedt gibi Barbie'ye benzeyen ve bu benzerliği daha da ön plana çıkarmak için estetik müdahaleler yaptıran kadınlar oldu şov dünyasında... Bebeği çocukluğundan itibaren bir takıntı haline getiren ve bu amaçla estetik doktorlara koşanların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil... Kusursuz bir görüntüye sahip bebeklere bir nebze olsun benzemek için ellerindeki tüm imkanları kullanan yüz binlerce dolar harcayan kadınlara ait haberler dünyanın her yerinde... Tabii genel fiziksel özellikleri bebeğe benzediği için operasyonlarla olabildiğince doğal bir görüntüye kavuşanlar da var kabul edelim yüzüne bakılmayacak kadar kötü bir hale gelenler de var... Tabii ki tüm hekimlerin dediği gibi öncelikle güzellik algısı bir masaya yatırmak lazım, hastanın her talebine cevap vermeye gerek yok ve en önemlisi bir başkasına özellikle de bir bebeğe benzeme isteği bir algı bozukluğuna işaret ediyor... Hadi gelin bu duruma biraz daha yakından bakalım....

MEVLÜT DAĞ (Medikal Estetik Hekimi)

Bu beklentiyle kapımızı çalanlar var "Ülkemizde de oyuncak Barbie ya da Ken yüzlerine dair bir talep kendisini göstermeye başladı. Hatta tüm vücudunda bu tarz bir estetik görüntüye yaklaşmaya çalışanları da görüyoruz. Belirgin elmacık kemikleri, belirgin çene, yuvarlak etli dudaklar ve gözler... Barbie'nin estetik görüntüsüne yakın bir görüntü talep edenler evet var. Bu istekler parça parça zaten hep vardı. Ama son dönemde tümden farklı bir estetik algısıyla ve belirgin bir beklentiyle bize ulaşanlar var. Böyle durumlarda biz hekimlerin bir şekilde bu durumu masaya yatırmamız lazım. Hastanın talep ettiği değişiklik yüz yapısına uygun mu diye bakmak gerekiyor. Ayrıca hastanın psikolojik yapısının dikkate alınması da lazım. Hastanın doktora kendini emanet etmesi gerekiyor. Böyle bir değişiklik yapılması halinde ileride yaşanabilecekler hakkında doktorun verdiği bilgilerin ciddiyetle dikkate alınması gerekiyor. Evet böyle bir akım var, nasıl Kim Kardashian ve ailesinin fiziksel özelliklerinin ön plana çıktığı bir akım olması gibi... Ama her akıma sizin adapte olmanıza gerek yok. Ve bu akımları da size uysun, uymasın takip etmek yerine güvendiğiniz bir hekimle tüm süreçleri dikkatli bir şekilde masaya yatırmanızda fazla var."