Estetik cerrahlardan barbie isyanı! "Psikolojik bozukluk"

Her zaman için Paris Hilton ya da Victoria Silvstedt gibi Barbie'ye benzeyen ve bu benzerliği daha da ön plana çıkarmak için estetik müdahaleler yaptıran kadınlar oldu şov dünyasında... Bebeği çocukluğundan itibaren bir takıntı haline getiren ve bu amaçla estetik doktorlara koşanların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil... Kusursuz bir görüntüye sahip bebeklere bir nebze olsun benzemek için ellerindeki tüm imkanları kullanan yüz binlerce dolar harcayan kadınlara ait haberler dünyanın her yerinde... Tabii genel fiziksel özellikleri bebeğe benzediği için operasyonlarla olabildiğince doğal bir görüntüye kavuşanlar da var kabul edelim yüzüne bakılmayacak kadar kötü bir hale gelenler de var... Tabii ki tüm hekimlerin dediği gibi öncelikle güzellik algısı bir masaya yatırmak lazım, hastanın her talebine cevap vermeye gerek yok ve en önemlisi bir başkasına özellikle de bir bebeğe benzeme isteği bir algı bozukluğuna işaret ediyor... Hadi gelin bu duruma biraz daha yakından bakalım....

YASEMİN SAVAŞ (Medikal Estetik Hekimi

Temelinde algı bozukluğu yatıyor

"Barbie bebek kadar güzel olmaya çalışmadan hemen önceki adım fotoşop uygulamalarındaki yüzlere benzeme çabasıydı... Hastalar çeşitli uygulamalarla fotoşop yapılmış fotoğraflarıyla bizlere gelip o görüntüye ulaşmak için yapılabilecek estetik müdahalelerin yapılmasını istiyordu. Bu, bu istenenlerin yapılması mümkün değil... Ne fotoşoplu bir görüntüye, ne ünlü bir oyuncuya ne de şu an konumuz olduğu üzere Barbie bebeğe benzemek mümkün değildir... Bizim ilk önce güzellik algısını masaya yatırmamız gerekiyor. Tek tip bir güzellik yoktur. Nicole Kidman da, Salma Hayek de, Margot Robbie de, Penelope Cruz da güzeldir... Hepsi birbirinden farklıdır güzeldir... Bunu hepimizin içselleştirmesi ve kabul etmesi gerekiyor öncelikli olarak. Oranları hiç birbirine uymayan Uma Thurman da Gwyneth Paltrow da güzel kadınlar... Ama incecik dudakları ve daha sert hatları var... Dar basenlerden, incecik bacaklardan bahsediyoruz mesela Jennifer Lopez güzel bir kadın değil mi? Güzellik dediğimiz şey karşı tarafın algıladığı, fiziksel özelliklerinin yanı sıra zekası, iletişim tarzı, giyimi, saçı aklınıza gelebilecek her şey bir bütündür güzellikte... Ancak güzellik algısı ailemizle, yaşadığımız çevreyle oluşur. Eğer bir kız çocuğu elinde bir Barbie bebekle büyürse ve ailesi o bebeğe dair fiziksel özellikleri överse orada sorun yaşayacaktır. Ailenin çocuğu sürekli o güzellik olgusundan uzak tutmak lazım. Bu şekilde büyüyen bir kız çocuk ilerleyen dönemde kendisi değiştirmeye daha meyilli oluyor. Bu bir algı bozukluğu. Sağlık tarafında çalışan kişilerin de sorumluluğu var. Doktorlar elinde bir fotoğrafla gelen her hastanın her istediğini yapamaz, yapmamalı... Yüzün bütününe, kişinin yaşam tarzına bakılması lazım öncelikli olarak. Bunun temeli psikiyatrik bir durum, bir algı bozukluğu."