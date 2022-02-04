Estetik faciası! Ünlü fenomenin parası yetmeyince dudakları...

Shah, dudak dolgusu işlemi için İngiltere'ye geldiğini fakat dudak dolgusu işleminin bir telefon araması nedeniyle yarıda kaldığını belirtti. Bu arama, kara para aklama soruşturması ile ilgiliydi ve görüşme sırasında hesaplarının dondurulduğunu öğrendi.

Çeşitli haber kuruluşlarının belirttiği raporlara göre Federal Soruşturma Dairesi, 12 Ocak'ta Shah'a karşı bir kara para aklama soruşturması başlamıştır. Pakistan'dan İngiltere'ye seyahati sırasında yüklediği bir videoda da yüklü miktarda parayla görüntülenmesi de dikkatleri çekti.

Shah, banka hesabının dondurulması nedeniyle işlemin ücretini ödeyemediği için dudağının yarısının dolgulu haldeyken diğer yarısının dolgusuz olması nedeniyle tuhaf bir görüntüyle kaldı.

Pakistan vatandaşlarının döviz alımındaki farklı prosedürler nedeniyle Shah, yüklü miktarda dövizle ülkeden çıkarken görüntülenmesi ile gündeme geldi. Bu konu hakkında bilgisinin olmaması ve ülkeden rahatlıkla çıktığını söyleyen yıldız, bunun yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Yasadışı yollarla para transferi yaparak kara para aklama kapsamına girdiğini, bu nedenle hiç beklemediği bir şekilde hesaplarına müdahale edildiğini anlattı.

Yaşadığı bu ekonomik krizle tam da işlem sırasında karşılaştığı için dudak dolgusu işlemi yarım kalan ünlü fenomen, uzun bir süre dudaklarının yarısı şiş beklemek zorunda kaldı.