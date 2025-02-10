Evde mum yakanlar dikkat! Vücutta korkunç hasara neden olabilir…





Diğer resim ise ya bulanık bir statik desen ya da başka bir yüz oluyordu; bu da ana yüze odaklanmayı zorlaştırıyordu. İki yüz gösterildiğinde insanlar daha uzun süre tepki verdiler, ancak hava kirliliğine maruz kalanlar daha fazla zorlandı.

Beyindeki bu etkilerin, kirliliğin vücutta iltihaplanmaya yol açması ve bunun da beyni etkilemesi nedeniyle olabileceği düşünülüyor. Hatta bu havada bulunan kirlilik uzmanların tespitine göre akciğerler aracılığıyla kana geçebilir ve nihayetinde beyni koruyan bariyeri aşarak beyne ulaşabilir.