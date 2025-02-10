Evde mum yakanlar dikkat! Vücutta korkunç hasara neden olabilir…

Soğuk kış günlerinde evin havasını yumuşatan kokulu mumlar, evde keyif yapmanın en iddialı parçalarındandır. Ancak yapılan bir çalışma sonucunda bu tatlı rahatlatıcı kokulu mumların sağlığımıza ciddi manada zarar verebilme ihtimali ortaya kondu.
Bir grup 26 kişi üzerinde yapılan araştırmada, katılımcılar bir saat boyunca söndürülmüş bir mumun olduğu odada, bir başka günde ise temiz hava bulunan aynı odada bir saat vakit geçirdiler.
Katılımcılara her iki durumda da, odada vakit geçirmeden önce ve sonra bazı testler yapıldı. İçeride mum dumanına maruz kaldıktan dört saat sonra insanlar, bir resmi odaklanarak görmek ve dikkat dağıtan unsurları görmezden gelme testinde daha kötü sonuçlar verdiler.
Birmingham Üniversitesi'nden araştırma yazarı Dr. Thomas Faherty, "Araştırmamız, kısa süreli hava kirliliğine maruz kalmanın günlük aktiviteler için gerekli olan beyin fonksiyonları üzerinde hemen olumsuz etkiler yaratabileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor" açıklamasında bulundu.
Araştırma sonucuna göre mum yakıldıktan sonra ya da yanma esnasında sağlık için mutlaka odanın havalandırılması gerektiğinin ne kadar önemli olduğu ortaya konmuş oldu.
Nature Communications dergisinde yayımlanan bu çalışmada, insanların bir şeye odaklanma ve dikkat dağıtıcı unsurları göz ardı etme becerileri değerlendirildi. Katılımcılara iki resim gösterildi; birinde her zaman bir yüz vardı ve bu yüze, erkek mi kadın mı olduğunu belirlemek için bir tuşa basmaları isteniyordu.
Diğer resim ise ya bulanık bir statik desen ya da başka bir yüz oluyordu; bu da ana yüze odaklanmayı zorlaştırıyordu. İki yüz gösterildiğinde insanlar daha uzun süre tepki verdiler, ancak hava kirliliğine maruz kalanlar daha fazla zorlandı.
Beyindeki bu etkilerin, kirliliğin vücutta iltihaplanmaya yol açması ve bunun da beyni etkilemesi nedeniyle olabileceği düşünülüyor. Hatta bu havada bulunan kirlilik uzmanların tespitine göre akciğerler aracılığıyla kana geçebilir ve nihayetinde beyni koruyan bariyeri aşarak beyne ulaşabilir.