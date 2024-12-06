Fellah köftesi tarifi: Yiyenler tarifinizin peşine düşecek!

Fellah Köftesi özellikle Akdeniz mutfağında sevilen, bulgurdan yapılan ve genellikle sosuyla damaklarda iz bırakan bir yemektir. Tam kıvamında hazırlanmanın sırrı ise birkaç detaydan geçiyor. İşte o tarif...
Geniş bir kaba ince bulguru alın. Üzerine 1 su bardağı sıcak su dökün, karıştırın ve 10 dakika kadar şişmesi için bekletin.
Şişen bulgura irmik, un, salça, tuz, baharatlar ve yumurtayı ekleyin. Tüm malzemeleri yoğurun. Ele yapışmayan, şekil verilebilecek bir kıvam elde etmeniz gerekir. Gerekirse az miktarda su ekleyebilirsiniz.
Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Üzerine hafifçe bastırarak ortasında bir çukur oluşturun.
Büyük bir tencereye su koyup kaynatın. Köfteleri kaynar suya atın ve yaklaşık 8-10 dakika haşlayın. Köfteler suyun yüzeyine çıkınca süzgeçle alın.
Bir tavaya zeytinyağını alın. Ezilmiş sarımsakları ekleyip hafifçe kavurun. Ardından salça, rendelenmiş domates, baharatlar ve tuzu ekleyerek kısık ateşte pişirin.
Haşlanmış köfteleri hazırladığınız sosun içine alın ve sosla iyice harmanlayın.
Fellah köftelerini servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.