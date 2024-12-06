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Fellah köftesi tarifi: Yiyenler tarifinizin peşine düşecek!

Fellah Köftesi özellikle Akdeniz mutfağında sevilen, bulgurdan yapılan ve genellikle sosuyla damaklarda iz bırakan bir yemektir. Tam kıvamında hazırlanmanın sırrı ise birkaç detaydan geçiyor. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 06.12.2024 08:47
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FELLAH KÖFTESİ TARİFİ: YİYENLER TARİFİNİZİN PEŞİNE DÜŞECEK!

Köfte için:

  • 2 su bardağı ince bulgur
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı sıcak su (bulguru ıslatmak için)

Sos için:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 2 adet domates (rendelenmiş)
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı tuz

Servis için:

  • Yoğurt (isteğe bağlı, sarımsaklı olabilir)
  • Maydanoz (ince doğranmış)

Yapılışı

  1. Geniş bir kaba ince bulguru alın. Üzerine 1 su bardağı sıcak su dökün, karıştırın ve 10 dakika kadar şişmesi için bekletin.
  2. Şişen bulgura irmik, un, salça, tuz, baharatlar ve yumurtayı ekleyin. Tüm malzemeleri yoğurun. Ele yapışmayan, şekil verilebilecek bir kıvam elde etmeniz gerekir. Gerekirse az miktarda su ekleyebilirsiniz.
  3. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Üzerine hafifçe bastırarak ortasında bir çukur oluşturun.
  4. Büyük bir tencereye su koyup kaynatın. Köfteleri kaynar suya atın ve yaklaşık 8-10 dakika haşlayın. Köfteler suyun yüzeyine çıkınca süzgeçle alın.
  5. Bir tavaya zeytinyağını alın. Ezilmiş sarımsakları ekleyip hafifçe kavurun. Ardından salça, rendelenmiş domates, baharatlar ve tuzu ekleyerek kısık ateşte pişirin.
  6. Haşlanmış köfteleri hazırladığınız sosun içine alın ve sosla iyice harmanlayın.
  7. Fellah köftelerini servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.

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