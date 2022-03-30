Filmleri aratmayan bir sevgi: Kuşu ölümden “saçlarının içinde” besleyerek kurtardı

Çevresindekilerle birlikte birçok insanı şaşkınlığa uğratan kadın, yaklaşık üç ay boyunca kuşun saçında yuva yapmasına izin verdi. 2013 yılında Hannah Bourne-Taylor, eşi'nin Gana'da iş bulmasının ardından Gana'ya taşındı. Daha önce Londra'da fotoğrafçı ve metin yazarı olarak çalışan Hannah, çalışma izni olmadığı için evde vaktini geçirmeye başladı.
Evde olduğu süre boyunca sıkıntılı hisseden genç kadın, bir amaçtan yoksun kalmanın verdiği boşluk nedeniyle doğayla daha fazla bağ kurduğunu fark etti. 5 yıl boyunca yaşadığı bölgede doğa yürüyüşleri, doğada geçirdiği vakitler ile kendine bir alan oluşturdu.
"BİR FIRTINA ESNASINDA TANIŞTILAR"
Gana'ya taşındıktan 5 yıl sonra Eylül 2018'de yaşanan kötü bir fırtınanın ardından henüz birkaç haftalık, sürüsü tarafından terk edilmiş bir yavru kuş buldu. Bir ispinoz olan bu kuş, Hannah için yeni bir dönüm noktası oldu.
Gözleri sımsıkı kapalı halde bulduğunu söyleyen Hannah, kuşun titrediğini ve tek başına hayatta kalamayacak kadar küçük olduğunu anlattı. Kuşu hayatta tutmak için bir yuva ortamı oluşturmak için ufak el havlularının bulunduğu bir karton kutuya yerleştirdi ve nasıl bir bakım sürecine ihtiyacı olduğuna dair araştırma yaptı.
Yaptığı araştırmada, yavru kuşların vahşi doğaya hazırlanabilmesi için 12 hafta geçmesi gerektiğini söyleyen bir uzmandan yardım aldı. Hannah, tüm bu süreç boyunca dışarda yürürken, araba kullanırken veya odadan odaya bile geçerken kuşun kendisiyle hareket ettiğini, yanında uçtuğunu anlattı.
Elinde dinlendiğini, uçmayı öğrendiğinde ise elinden omzuna, başına doğru uçuşlar yaptığını sonra tekrar dinlenmek için saçlarının arasına girerek orada kendisine yer edindiğini anlattı.
"BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VARDI"
Genç kadın, yaşadığı süreci "aramızdaki bağ o kadar güçlü hale geldi ki birbirimize ihtiyacımız vardı" diyerek anlatıyor. Kuşun hayatını kurtarırken aynı zamanda kendisine de bir amaç ve yeni bir bakış açısı vererek bu kuşun, kendisinin hayatını yeniden çizdiğini anlattı.
Fakat tüm bu bağa rağmen, Hannah bu kuşun aynı zamanda bir vahşi doğaya ait yaşamı olduğunu biliyordu. Kuşun sürüleri yeniden otlaklara döndüğünde Hannah, gözlemleme yapmak ve onlarla yeniden etkileşime geçmesi için ispinozların yanına gitti.
Sonunda kuşla birlikte geçirdiği üç ayın sonunda, bu kuşun sürüsüyle birlikte uçup gitmesine izin vermenin en iyisi olacağına karar verdi. Genç kadın onu, üç kez sürülerin olduğu bölgeye götürdü ve sonunda dördüncü gün, küçük kuş sürüsüyle birlikte uçup gitti.
Hannah, kurdukları bağın etkisinin hayatı boyunca devam edeceğini ve onu her düşündüğünde ağlamaya devam edebileceğini söylüyor.