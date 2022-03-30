Filmleri aratmayan bir sevgi: Kuşu ölümden “saçlarının içinde” besleyerek kurtardı

Hannah Bourne-Taylor adında genç bir kadın, hiç beklenmeyen bir hayvan sevgisi örneği gösterdi. Londra’dan ani bir kararla Gana’ya taşındıktan sonra yaşadığı zor süreçte bir kuşla kurduğu bağ, tüm dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Saçlarını kuş için adeta bir “yuvaya” dönüştüren kadın, kuş için yeni bir yaşam fırsatı sundu.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.03.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 10:40

Çevresindekilerle birlikte birçok insanı şaşkınlığa uğratan kadın, yaklaşık üç ay boyunca kuşun saçında yuva yapmasına izin verdi. 2013 yılında Hannah Bourne-Taylor, eşi'nin Gana'da iş bulmasının ardından Gana'ya taşındı. Daha önce Londra'da fotoğrafçı ve metin yazarı olarak çalışan Hannah, çalışma izni olmadığı için evde vaktini geçirmeye başladı. Evde olduğu süre boyunca sıkıntılı hisseden genç kadın, bir amaçtan yoksun kalmanın verdiği boşluk nedeniyle doğayla daha fazla bağ kurduğunu fark etti. 5 yıl boyunca yaşadığı bölgede doğa yürüyüşleri, doğada geçirdiği vakitler ile kendine bir alan oluşturdu.

"BİR FIRTINA ESNASINDA TANIŞTILAR" Gana'ya taşındıktan 5 yıl sonra Eylül 2018'de yaşanan kötü bir fırtınanın ardından henüz birkaç haftalık, sürüsü tarafından terk edilmiş bir yavru kuş buldu. Bir ispinoz olan bu kuş, Hannah için yeni bir dönüm noktası oldu. Gözleri sımsıkı kapalı halde bulduğunu söyleyen Hannah, kuşun titrediğini ve tek başına hayatta kalamayacak kadar küçük olduğunu anlattı. Kuşu hayatta tutmak için bir yuva ortamı oluşturmak için ufak el havlularının bulunduğu bir karton kutuya yerleştirdi ve nasıl bir bakım sürecine ihtiyacı olduğuna dair araştırma yaptı.