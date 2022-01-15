Flurona’dan korunmak için Kovid-19 ve grip aşısı önerisi

Kovid -19 virüsünün de soğuk algınlığı / grip benzeri tablo yapan bir hastalık etkeni olduğunu aktaran Ay, "Grip ve Kovid-19 bulaşıcı solunum yolu hastalıklarıdır ve ikisi birbirinden farklı virüslerdir. Soğuk algınlığı/grip benzeri tablo yapan respiratory syncytial virus, rhinovirus, parainfluenzavirus, adenovirus, coronavirus, enterovirus gibi daha birçok virüs vardır. Grip benzeri hastalıklarda etkene göre farklı olan kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan ani başlangıçlı yüksek ateş, genellikle kuru öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, ciddi halsizlik, yorgunluk, titreme, bazen ishal ve kusma görülür." değerlendirmesinde bulundu.

Ay, öksürüğün daha ağır olabileceğini ve 2 hafta ya da daha uzun süre devam edebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşlılarda, çocuklarda, gebelerde ve kronik hastalığı olanlarda ağır seyretmekte, zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları gelişebilmekte ve hastane yatışlarına ve hatta ölümlere neden olabilmektedir. Yalnızca semptomlara dayanarak grip veya Kovid-19 olup olmadığınızı kesin olarak söylemek imkansızdır.