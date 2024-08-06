Gastronomi dünyasının değerli isimleri aynı 'sofra'da buluştu!

Dünya Şefler Günü'nü kutlamak için #aynısofrada buluşan gastronomi dünyasının ünlü isimlerin ve şeflerin bir araya geldiği brunch davetinde; Adnan Sütçü, Mehmet Pire, Kemal Karataş, Yunus Karakaş, Ali Akbalık, Ayça Öztürk, Hilal Tayfun, Yoldaş Sönmez, Deniz Aşan, Hakan Kütahya, Gürhan Kara, E. Dilek Kurtulan, Bülent Küçükkurum ve Gülen Yıldız Üçler konuklar arasındaydı.

Yeme-içmenin başrolde olduğu keyifli brunch menüsünde;

Yalıkavak pazarından taze sebzeler, Ege zeytinleri, Anadolu peynirleri, Kayseri pastırması, ev yapımı reçeller, manda kaymağı, Trabzon köy tereyağı, Siirt karakovan balı, artisanal ekşi mayalı ekmek, nohutlu börek, soğanlı yumurta, pamuk anne hamur kızartması, Develi cıvıklısı, Bodrum Avantgarde Hotel Yalıkavak'ın imza lezzetlerinden; 'tarifsiz V5', kaya koruğu salatası, bao sliders ve ortaklar çöp şiş gibi birbirinden özel lezzetler yer aldı.