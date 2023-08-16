Gece tükettiğinizde sabaha kadar tüm vücudu temizliyor! Eskiden ilaç olarak kullanılan besin

C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini destekler. Vücudu güçlendiren ve metabolizmayı hızlandıran kırmızı biber, akşam öğünlerinde tüketildiğinde sabaha kadar yağ yakımını hızlandırır.

SARIMSAK:

Antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip olan sarımsak, vücudu temizlemeye yardımcı olur. Arkeolojik bulgular, sarımsağın eski çağlarda ilaç olarak kullanıldığını gösteriyor. Oldukça etkili bir besin olan sarımsak, birçok hastalığa karşı koruyor.