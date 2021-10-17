Geceleri uyuşan kollarla mı uyanıyorsunuz? Sebebi sizi şaşırtacak!

Çoğumuz gece yarısı uyandığımızda kolumuzun veya elimizin uyuştuğunu fark ederiz. Bazen, sanki küçük "iğneler" cildimizi delip geçiyormuş gibi bir karıncalanma hissi de yaşarız. Bunun tıbbi terimi parestezidir, ancak bu neden oluyor ve endişelenmemiz gereken bir şey mi?

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.10.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 15:59

Bu sinir bozucu iğnelenmelerden nasıl kaçınacağınıza dair ipuçlarını paylaşarak iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olmak istiyoruz. Bu hissi sıklıkla yaşıyorsanız profesyonel tavsiye veya teşhis almak için lütfen doktorunuza danışın. Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, vücudun çeşitli bölgelerinde parestezi olabileceğini söylüyor. Uyarı vermeden meydana gelir ve normalde sinirler üzerindeki sürekli baskı ile tetiklenir. Parestezi kısa süreli olduğunda genellikle zararsızdır, ancak sıklıkla yaşandığında altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir.

PARESTEZİNİN OLASI NEDENLERİ: UYKU POZİSYONU Ellerimiz vücudumuzun altında karın üstü yatmak, ellerimiz başımızın altında sırtüstü yatmak veya yan tarafımızda uyuklayıp kolumuzu bükerek uyumak, sinirlerimiz üzerinde uzun süreli baskıya neden olabilecek kötü uyku pozisyonlarıdır. Bunlar kan akışında bozulmaya neden olur ve sinir sistemimiz karıncalanma hissi ile tepki verir. SİNİR SIKIŞMASI Ulnar sinir omuzdan dirseğe kadar uzanır ve ellerimize duyu sağlamaktan sorumludur. Bilek ağrısı, zayıf bir tutuş ve elde uyuşma, sıkışmış veya sıkıştırılmış bir ulnar sinirin olası semptomlarıdır. Ağrı genellikle kendi kendine geçer ancak 2 günden fazla sürerse doktora gitme zamanı gelmiştir.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ Et, balık, kümes hayvanları ve süt ürünlerinde doğal olarak bulunan B12 vitamini sinirlerimizi ve kan hücrelerimizi sağlıklı tutar. Vücuttaki B12 Vitamini eksikliği, azalmış veya karıncalanma hissi ile kendini gösterebilen sinir problemlerine neden olabilir. STRES VE KAYGI Endişeli veya stresli olduğumuzda, vücudumuz algılanan tehditle başa çıkma yeteneğimizi geliştirmek için stres hormonlarının hedeflenen noktalara salındığı savaş ya da kaç tepkisini harekete geçirir. Bu fizyolojik reaksiyon, kan akışını, hayatta kalmamız için daha hayati olan diğer vücut bölümlerine yönlendirmeyi içerir. Bazı bölgelerdeki dolaşımın azalması, karıncalanma hissine neden olur. Stres ayrıca kaslarımızda gerginliğe neden olabilir ve bu da karıncalanma ağrısına neden olabilir.