Geceleri uyuyamayanların doğal ilacı! Mışıl mışıl uyumak için tek yapmanız gereken…

Uyku kalitesi, ruh halinden dikkat seviyesine kadar günlük yaşamın her alanını etkileyen bir faktördür. Uyku, sağlıklı beslenme ve egzersiz kadar önemlidir. Stres ve kaygı uyku kalitesini doğrudan etkilediği için, verimli bir uyku için ilk yapılması gerekenlerden biri uykuya dalarken günün 'en zor anlarını' düşünmemektir.
Uyku Uzmanı Kora Habinakova, uyku konusunda en sık merak edilen soruları yanıtladı.
NE KADAR UYKUYA İHTİYACIM VAR?
Ne kadar uykuya ihtiyacımız olduğunu belirleyen birçok faktör var. Yetişkin kişilerde en az 7 saat gece uykusu tavsiye ediliyor ancak 8 saat boyunca kaliteli uyku hedeflemek gerekiyor. Çocuk ve gençlerde ise fiziksel ve zihinsel gelişim devam ettiği için yetişkinlere oranla uyku ihtiyacı artar. 3-12 yaş arası çocuklar için yaklaşık 100 saat, 12-18 yaş arası gençler için ise 8-10 saat uyku yeterlidir.
UYKU RUH HALİMİ VE ZİHİNSEL DURUMU NASIL ETKİLER?
Yeteri kadar uyumamak gün içinde daha sinirli ve gergin olmanıza neden olur. Bunun nedeni, yeterli ve kaliteli uyku uyunmadığında beynin duygusal merkezinin iyi çalışamamasıdır. Uyku, gün içindeki stresle baş etme şeklimizi de etkiler. Yeteri kadar uyumadığınızı düşünüyorsanız gün içindeki alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Örneğin, gece uykuya dalmadan önce telefonda uzun süre vakit geçirmeniz uykudan alacağınız verimi doğrudan etkiler.
DİYET VE BESLENME UYKU KALİTESİNİ ETKİLER Mİ?
Gün içinde tükettiğiniz besinler uykuya dalma sürenizi etkiliyor. Yatmadan önce hafif şeyler tükettiğinizde uykunuzdan aldığınız verim artıyor. Uyku kalitenizi artıran besinlere yöneldiğinizde daha dinç uyandığınızı hissedeceksiniz. Bu nedenle, uyumadan önce bitki çaylarından destek almalısınız.
EKRAN KULLANMA SÜRESİ UYKUYU NASIL ETKİLİYOR?
Uyumadan önce telefonda vakit geçirme alışkanlığı oldukça yaygın. Yatmadan önce maillerinizi kontrol ediyorsanız, sosyal medyada vakit geçiriyorsanız bu durum beyninizin sakinleşmesini engelleyeceği için uykuya dalmanızı zorlaştıracaktır. Mavi ışık uykuya yardımcı olan melatonin hormonunun üretimini engeller ve beynin sakinleşmesini zorlaştırır. Bunun yerine müzik dinlemeyi veya kitap okumayı deneyin.
GÜNDÜZ UYKUSU UYKU KALİTESİNİ ARTIRABİLİR Mİ?
Gündüz kestirmek, hafızanın gelişimine yardımcı olabilir ancak sürenin ayarlanması gerekiyor. 20-30 dakika şekerleme yapmak gün içinde daha enerjik hissetmenizi sağlıyor.
Sağlıklı besleniyor, egzersiz yapıyor ve ekran sürenizi kısıtlıyor ancak yine de kaliteli uyku uyuyamıyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almalısınız.