Geceleri uyuyamayanların doğal ilacı! Mışıl mışıl uyumak için tek yapmanız gereken…

Sağlıklı bir yaşam için en önemli kural sağlıklı beslenme ve egzersiz gibi görünüyor ancak bunun yanında bir de kaliteli uyku uyumak yer alıyor. Uzmanlar, kaliteli gece uykusu için yapılması gerekenleri sıraladı. İşte uykunuzun verimini artıracak ipuçları…

Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:29 PAYLAŞ ABONE OL

Uyku kalitesi, ruh halinden dikkat seviyesine kadar günlük yaşamın her alanını etkileyen bir faktördür. Uyku, sağlıklı beslenme ve egzersiz kadar önemlidir. Stres ve kaygı uyku kalitesini doğrudan etkilediği için, verimli bir uyku için ilk yapılması gerekenlerden biri uykuya dalarken günün 'en zor anlarını' düşünmemektir. Uyku Uzmanı Kora Habinakova, uyku konusunda en sık merak edilen soruları yanıtladı.

NE KADAR UYKUYA İHTİYACIM VAR? Ne kadar uykuya ihtiyacımız olduğunu belirleyen birçok faktör var. Yetişkin kişilerde en az 7 saat gece uykusu tavsiye ediliyor ancak 8 saat boyunca kaliteli uyku hedeflemek gerekiyor. Çocuk ve gençlerde ise fiziksel ve zihinsel gelişim devam ettiği için yetişkinlere oranla uyku ihtiyacı artar. 3-12 yaş arası çocuklar için yaklaşık 100 saat, 12-18 yaş arası gençler için ise 8-10 saat uyku yeterlidir.