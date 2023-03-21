Gerçek dostlar kromozom saymaz! Down Sendromu dünyayı değiştirmelerine engel olmadı

ZHOU ZHOU

Zhou Zhou Çinli orkestra şefi. Belgesel film çekmek isteyen bir öğrenci, Zhou Zhou'nun şefin hareketlerini tam olarak taklit ettiğini fark etti. Çocukken babası ile provalara giden Zhou, orada dinlediği müziklere eli ile eşlik ederek, ritme ayak uydurdu. Bir belgeselci ise bu el hareketlerini fark ederek Zhou'ya orkestrayı yönetmek isteyip istemediğini sordu. Zhou Zhou batonu aldı ve sahne sırası Zhou'ya geçtiğinde herkes şaşkın bir sessizlik ile onun performansını izledi. Büyük bir deha kabul edilen Zhou'nun hayatı bu andan sonra değişti.