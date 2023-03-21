Gerçek dostlar kromozom saymaz! Down Sendromu dünyayı değiştirmelerine engel olmadı

Kromozom farklılığı, farklı bir bedensel süreç barındırabilir. Bu noktada down sendromuna sahip olarak doğan çocuklar farklı öğrenme stillerine göre doğru eğitimler aldıklarında, hayata hazır bir şekilde büyük başarılar elde edebilirler. İşte o örneklerden yalnızca birkaçı…
ELİ REIMER
Eli Reimer, 2012 yılında Everest Dağı'nın tepesine ulaşan Down sendromlu ilk kişi oldu. Babasının yanında tam bir yıl süren hazırlık süreci sonrası, fiziksel gücün kararlılık ve disiplin ile harmanlandığında başarı elde etmenin imkansız olmadığını gösterdi.
PABLO PINEDA
Pablo Pineda, İspanyol asıllı bir aktör olarak 2009 yılında bir film festivalinde tanıdığımız Pineda, üniversite eğitimini tamamlayan ilk Down Sendromlu İspanyol vatandaşı. Yo, también. adlı İspanyol drama filminde oynadığı üniversite mezunu Down Sendromlu karakterle 2009 San Sebastián International Film Festival'inde Concha de Plata ödülünü aldı.
ZHOU ZHOU
Zhou Zhou Çinli orkestra şefi. Belgesel film çekmek isteyen bir öğrenci, Zhou Zhou'nun şefin hareketlerini tam olarak taklit ettiğini fark etti. Çocukken babası ile provalara giden Zhou, orada dinlediği müziklere eli ile eşlik ederek, ritme ayak uydurdu. Bir belgeselci ise bu el hareketlerini fark ederek Zhou'ya orkestrayı yönetmek isteyip istemediğini sordu. Zhou Zhou batonu aldı ve sahne sırası Zhou'ya geçtiğinde herkes şaşkın bir sessizlik ile onun performansını izledi. Büyük bir deha kabul edilen Zhou'nun hayatı bu andan sonra değişti.
GROESSER OWEN
Groesser Owen, Down sendromlu genç basketbolcu, kendine özgü hareketi ile bu sporda başarılı olduğu ilan edildi. 3 sayılık atışlarıyla takımı için galibiyet elde ettiği ünlü "Owen Play" ile tanınan Amerikalı bir basketbol oyuncusu oldu.
ROBERT CEM OSBOURNE
New York'ta Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayla tanındı. Yıllardır iş hayatının içinde başarılı bir çalışan olarak, Down sendromuyla ilgili motivasyon konuşmaları yapıyor.