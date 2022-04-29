Gizemli hepatit salgına dönüşür mü?

Tüm dünya ilk olarak İngiltere'de görülen ve kısa sürede başka ülkelerde görülmeye başlanan 'gizemli hepatit' virüsünü konuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan verilere göre şimdiye kadar 12 ülkede görülen gizemli virüsün, yeni bir salgın olma ihtimali üzerinde duruluyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Yeni virüsün salgına dönüşüp dönüşmeyeceğini bilemiyoruz. Kovid-19'un çıkış noktası belliydi ama bu virüs daha farklı. Ekim 2021'den bugüne kadar büyük çoğunluğu İngiltere ve Amerika olmak üzere toplam 12 ülkede 169 çocukta hepatit bulguları bildirildi ve bunlar ağır hepatitler. Hepatit aslında halk arasında bulaşıcı sarılık olarak bildiğimiz hastalık. Özellikle çocuklarda hepatit A ve hepatit B virüsleri bulaşıcı sarılığa yol açıyor ama bunun dışında aynı tabloya neden olabilen farklı virüsler de var. Neredeyse bütün dünyada ve bizim ülkemizde çocuklar hepatit A ve B'ye karşı aşılı. Dolayısıyla biz bugün bulaşıcı sarılığı neredeyse hiç görmüyoruz. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde de bu durum böyle" şeklinde konuştu.

"ADENOVİRÜSÜN YENİ BİR VARYANTI OLUP OLMADIĞI ÜZERİNDE DURULUYOR"

İlk başta bunun Kovid'in neden olduğu bir durum olup olmadığını üzerinde durulduğunu belirten Çokuğraş, "169 vakanın yaklaşık 20'si Kovid pozitif, 19'u Kovid ve adenovirüs pozitif, en az 74'ü de adenovirüs pozitif çıktı. Bu durumun tesadüf olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Adenovirüsün 50 civarında farklı tipi var ve bildiğimiz kadarıyla bunlar ishal ve kusmayla seyreden ya da solunum yolu enfeksiyonu, bazen de göz iltihabı yapan farklı türlere sahip. Önemli bir kısmının adenovirüs pozitif çıktığını biliyoruz ve bu gerçekten tesadüfi bir bulgu mu yoksa şimdiye kadar hepatit yapmadığını bildiğimiz adenovirüsün yeni bir varyantı mı bunun araştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"FARKLI ÜLKELERDEKİ VAKALARIN BİRBİRİYLE BAĞLANTISI YOK"

Virüsün ölüm potansiyeli olduğunu dile getiren Çokuğraş, şunları söyledi: "Bu 169 çocuktan 1 tanesi kaybedildi, 17 tanesine de karaciğer nakli yapmak gerekiyor çünkü karaciğerde ciddi harabiyete neden olduğu bildirildi. Onun için herkes alarma geçti ama henüz Türkiye'de bildirilmiş bir vaka yok. Farklı ülkelerdeki virüslerin birbirleriyle bir ilişkileri olduğu da henüz gösterilebilmiş değil. Yaş olarak en küçük hasta 1 aylık ama neredeyse her yaştan çocuk var. Bunların çok önemli bir kısmı 5 yaş altı. Erişkinlerde de olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Pandemi döneminde 1 yıl boyunca dünyanın pek çok ülkesinde ciddi bir kapanma oldu. Bu süreçte sadece adenovirüsleri değil solunum yolu enfeksiyonuna neden olan diğer virüsleri de görmedik ama 2021 Eylül'den itibaren solunum yolu virüslerinde de inanılmaz boyutta artış var. Bunun nedenini çok iyi bilmiyoruz ama çocukların bağışıklık sistemi 1 sene boyunca yeterince uyarılamadı. Bu süreçte oluşan eksiklikler nedeniyle mi bu virüslere karşı anormal bir cevap ortaya çıkıyor gibi bir spekülasyon var. Bunu tam olarak söylemek mümkün değil ama araştırılması gerekiyor. Bunun tam olarak neden kaynaklandığını bilmediğimiz için gizemli bir hepatit salgını odluğu söyleniyor.

HEPATİT BELİRTİLER NELER?

Hepatit'in özellikle dışkıyla kirlenmiş yiyeceklerle ya da kan yoluyla olmak üzere iki yolla bulaştığına dikkat çeken Çokuğraş, bu vakalarda böyle bir bulaşma söz konusu olmadığını belirtti ve şöyle devam etti: "Sarılık, idrar renginde koyulaşma, soluk renkli dışkılama, bazen ateş kas eklem ağrısı, yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, karın ağrısı, kusma gibi belirtiler olur. Bu çocuklarda adenovirüsten beklediğimiz ishal gibi belirtiler yok, daha sinsi bir başlangıç tablosu söz konusu. Karın ağrısı, sarılık tablosu gibi belirtiler olabiliyor yani tipik sarılık belirtileri ortaya çıkıp hızlı ilerliyor. Henüz her şey bilinmiyor ama araştırmalar devam ediyor ve bunların sonucunda daha net bir şeyler söylenebilecek."