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Görenler tarifini almak için sıraya girecek! Ezber bozan lezzetiyle çay saatinin yeni yıldızı: ızgara havuçlu meze!

Çay saatleri yalnızca birbirinden enfes ikramların değil, dostluğun ve en tatlı sohbetlerin paylaşıldığı en özel anlardır. Klasik, kalıplaşmış çay saati menülerinin tamamen ötesine geçen, yaratıcılığı ve lezzeti tek bir masada buluşturan davet sofraları, konuklar için unutulmaz birer deneyime dönüşüyor.

Bazı sofralar vardır; daha kapıdan içeri adım attığınız anda sizi etkisi altına alır. Geçtiğimiz günlerde sevgili Büşra Çelep'in çay davetinde tam da böyle bir sofranın konuğuydum. Baharın renklerini, doğanın tazeliğini ve ev sahibinin zarif dokunuşlarını bir araya getiren bu masa, klasik çay saati anlayışına yepyeni bir yorum getiriyordu.

Çay saatleri, yalnızca ikramların değil, dostluğun ve sohbetin de paylaşıldığı özel anlardır. Sevgili Büşra'nın çay saatinde ise alışılmış tariflerin ötesine geçen, yaratıcılığı ve lezzeti bir araya getiren birbirinden özel tatlarla buluştuğumuzu söyleyebilirim.

Bu güzel sofradan ilham alarak tarifleri sizler için not ettim. Belki bir sonraki çay davetinizde siz de bu lezzetlere yer vermek istersiniz.