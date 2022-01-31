Görenlerin tanıyamadığı bir değişim hikayesi: Barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi!

Şu zamanlarda Las Vegas'ta yaşayan Kayla, her kilo verdiğinde ailesi tarafından bu bebeklerle ödüllendirildiğini belirtti. O günlerden bu yana pembe tonlardaki her şeyi çok sevdiğini söyleyen kadın, çok sevdiği bebeklere benzemek için inanılmaz bir oranda kilo verdi.

Instagram'da oldukça ünlü hale gelen Kayla, kilo verme sürecini burada paylaşarak oldukça büyük bir takipçi kitlesi kazandı. En yüksek olarak 154 kilograma ulaşan ve uçuş esnasında kendisine artık iki koltuk olmak zorunda kalmaya başlayan kadın, artık kilo vermek için harekete geçmek zorunda olduğunu hissetmeye başladı.