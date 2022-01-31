Görenlerin tanıyamadığı bir değişim hikayesi: Barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi!

Şu zamanlarda Las Vegas'ta yaşayan Kayla, her kilo verdiğinde ailesi tarafından bu bebeklerle ödüllendirildiğini belirtti. O günlerden bu yana pembe tonlardaki her şeyi çok sevdiğini söyleyen kadın, çok sevdiği bebeklere benzemek için inanılmaz bir oranda kilo verdi.
Instagram'da oldukça ünlü hale gelen Kayla, kilo verme sürecini burada paylaşarak oldukça büyük bir takipçi kitlesi kazandı. En yüksek olarak 154 kilograma ulaşan ve uçuş esnasında kendisine artık iki koltuk olmak zorunda kalmaya başlayan kadın, artık kilo vermek için harekete geçmek zorunda olduğunu hissetmeye başladı.
"90 KİLOGRAMDAN FAZLA KAYBETTİ"
2018'de cerrahların midesinin %80'ini çıkardığı bir tüp mide ameliyatı geçirdikten sonra günlük yemek planı ve sıkı egzersiz programı ile birleştirdiğinde Kayla'nın 90 kilogramdan fazla kaybetmesini sağladı.
News.com.au'ya göre, Kayla, yiyecek alımı artık kahvaltıda protein tüketirken öğle yemeği için tavuk veya kırmızı et tercih ediyordu. Akşam yemeği için ise atıştırmalıklarla birlikte bir başka protein ürünü tüketiyor.
Kendisi için bir diyet değil bir yaşam tarzı değişikliği olduğunu belirten Kayla, abur cuburları tamamen kestiğini belirtti. Karbonhidrat tüketmediğini, şeker yemediğini ve her gün egzersiz yaptığını da sözlerine ekledi.
"BARBIE'YE OLAN TAKINTISI ÇOCUKKEN BAŞLADI"
Barbie'ye olan takıntısının çocukken başladığını ve yetişkin hayatında da devam ettiğini dile getirdi. Ailesi diyet yapması için bir teşvik olarak kullandığı bu bebekleri kendisine sıklıkla aldığı için neredeyse 200'den fazla oyuncak bebeğe sahip olduğunu belirtti.