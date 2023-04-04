Göz sağlığında doğru bilinen bazı yanlışlar

YAKIN GÖZLÜĞÜNÜ ERKEN KULLANIRSA GÖZ TEMBELLEŞİR



Yakın gözlüğü 40 yaş sonrasında ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılan bir gözlüktür. Yakını görmekte çok zorlanmak gün sonu yorgunluğa, başağrısına neden olabilir. Bu nedenle ihtiyaç duyuluyorsa başlamanın bir zararı yoktur.

ÇOCUK UZAĞI İYİ GÖREBİLİYORSA GÖZ BOZUKLUĞU YOKTUR!

Uzağı çok iyi görebilen bir çocukta rutin muayenede tespit ettiğimiz gizli hipermetropi yakalayabiliriz. Özellikle damlalı muayene ile de teyit ettiğimiz akomodadif ( gözün cisme karşı net odaklanma yeteneği) hipermetropi çocukluk çağında en sık görülebilen göz bozukluğudur.

GÖZ AMELİYATINDA GÖZÜ YERİNDEN ÇIKARIP MÜDAHALE ETMEK

Tamamıyla yanlış bir bilgidir.Gözünüz tüm operasyon boyunca yerinde durur merak etmeyin.Sadece gözün hasta tarafından kapatılmaması için ameliyat boyunca açıcı aparat kullanılır.

GEÇMİŞTE LAZER İLE GÖZLÜK ÇIKARAN KİŞİLER İLERİDE KATARAKT VEYA AKILLI MERCEK OPERASYONU OLAMAZ!



Yanlış bilgidir çünkü günümüzde " IOL master" dediğimiz üst düzey göz içi lens hesaplayan cihazlar vardır be kişiye özel hesaplama yapılır.

GEÇİCİ GÖRME KAYBI SADECE GÖZ MİGRENİNDEN (GÖZ AURASI) OLUR



Geçici görme kaybı özellikle genç hastalarda , görsel zikzak ya da çizgiler şeklinde belirtilerin de eşlik edebildiği göz aurası olabilecegi gibi , dolaşım bozukluğu, boyun damar plakları, tıkanıklığı , damarsal hastalıklarda da görülebilir bu yüzden ciddi bir tablodur. En kısa zamanda göz hekiminize gitmenizi gerektirir.

GÖZE LİMON SIKMAK FAYDALI MIDIR?

Tamamıyla yanlış bir uygulamadır.Limon asidik bir su içerir. Ve gözün korneasına uzun vadede zarar verir.Göz yüzeyinin kendine özgü florası ve Phı vardır bu yüzden göze limon sıkmak faydalı değil zararlıdır.

HAVUÇ GÖZÜMÜZÜN GÖRME YETENEĞİNİ ARTTIRIR

Havuç gözümüzün görme yeteneğini arttırmaz fakat içeriğindeki beta karoten sarı nokta denilen maküla hastalığına iyi gelmektedir.Ayrıca A vitamini içerdiği için göz yüzeyinin sağlıklı kalmasına bir miktar faydası olabilir ama görme miktarımızı arttırmaz.