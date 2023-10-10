Gözde uçuşan noktalara dikkat! Retina yırtığı olabilir...

Gözde uçuşma sebebinin retinadaki yırtıklar olması durumunda hastanın bu konuyu önemsemesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Sinan Bilgin, "Özellikle retinada ve sinir tabakasındaki yırtıklarda, uçuşan cisimlerin yanı sıra ışık çakmaları da meydana gelebilir ve uçuşmalarla ışık çakmalarının olduğu yerde görüntüde kararma, lekeler görülebilir. Bu, retinada yırtık olduğunu düşündürür ve önemli bir sorundur. Bu yırtık zamanında fark edilirse lazerle kapatılabilir. Geç kalındığında o yırtık daha da büyür ve sinir tabakasının ayrılması gerçekleşir. Bu da ciddi ameliyatları gerektirir. Dolayısıyla uçuşan cisimler görüldüğünde, retinada yırtık olabileceği ihtimali akılda tutulmalı" dedi.

"GÖZ İÇİ KANAMA OLABİLİR, İHMAL ETMEYİN"

Şeker ve tansiyon hastalığında göz içerisindeki kanamalar sonucu da gözde uçuşmanın yaşanabileceğini belirten Doç. Dr. Bilgin, "Şeker ve tansiyon hastalarının bu sebeple belli periyodlarla takip edilmesi gerekir. Ayrıca damar hastalıklarında da gözde uçuşma sorunları yaşanabilir. Bu kişilerin de belli aralıklarla takip edilmesi önemli. Gözde uçuşma yaşandığı fark edildiğinde, kişilerin bunu ihmal etmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.