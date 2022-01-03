Gözlük kullanımı pandemide 4 kat arttı

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gülçin Ergeldi, korona virüs sonrasında gözlük kullanım oranlarının arttığını belirterek, "Korona virüs, göz sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebiliyor. Örneğin doğrudan etkilerde göz sinirinde iltihaplanma, gözün kornea yapısında enfeksiyonlar, konjiktivit gibi bulgular tespit edildi. Ancak daha sıklıkla gördüğümüz dolaylı etkileri. Korona virüs salgınında evlere kapanmamız ile beraber özellikle homeofis şeklinde çalıştığımız için çok fazla bilgisayar tablet temasımız oldu. Uzun süre parlak ışığa maruz kalma sebebiyle gözde uyum problemi oluşabiliyor. Bunun da sonucunda miyopi de artış gözlemleniyor. Zaten miyop hastalığı yani uzağı görememe problemi son 10 yıla göre zaten artmış durumdaydı. Bu pandemi sonrasında bu artış daha da belirgin oldu. Gözlük kullanımında çok fazla olduğunu görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınında alınan tam kapanma kararının ardından evde kalan vatandaşlar, sosyal medyayı sık kullandı. Uzun süre teknolojik cihaz kullanan vatandaşların bir çoğu göz rahatsızlıkları sonrasında hastanelerin yolunu tutunca, gözlük kullanan sayısında da artış oldu. "GÖZLÜK KULLANIMINDA ÇOK FAZLA OLDUĞUNU GÖREBİLİYORUZ"





"DSÖ'NÜN ÖN GÖRÜSÜNÜ PANDEMİ HIZLANDIRDI"

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılında açıkladığı öngörü ile alakalı da bilgiler veren Opr. Dr. Ergeldi, "Dünya Sağlık Örgütünün 2015 yılında bir öngörüsü vardı. 2020 yılında dünya popülasyonunun yaklaşık yüzde 30'unun miyop olacağına dair bir öngürüydü. Bu öngörü şu anda gerçekleşmiş sayılıyor. Hatta 2050 yılında Dünya nüfusunun yüzde 50'sinin miyop olacağı ön görülüyor. Pandemi süreci hızlandırmış olabilir" şeklinde konuştu.



"GÖZLÜK KULLANIMI 3-4 KAT ARTTI"

Sıklıkla bilgisayar, telefon ve tabletle ilgilenmenin gözlük kullanımını arttırdığını söyleyen Ergeldi, "Evlerde kapandığımız sürede çok fazla bilgisayarla oynadık. Tabletlere baktık, sosyal medyada çok uzun süre zaman geçirdik. Bunun sonucunda zaten artmakta olan miyopinin, gözlük kullanımının bir önceki yıllara göre 3-4 kat arttığını rahatlıkla gözlemliyoruz" dedi.