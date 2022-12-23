"Grip oldum" sanıp ihmal ediyorlar! Uzmanlar açıkladı: İşte kanserin ilk belirtisi

Son yılların en korkulan hastalıklarından biri olan kanser, aslında vücutta oluşmaya başladığı ilk anda belli sinyaller vererek adeta 'Geliyorum!' diyor. Yapılan araştırmalar ve uzmanların açıklamalarına göre; çoğu zaman soğuk algınlığıyla karıştırılan kanser aslında kas ağrısı, ateş, boğaz ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Önemsenmediğinde vücuda yayılan kanser, hayati tehlikeye yol açıyor. Peki, kanserin ilk belirtileri nelerdir? İşte kanserin ilk belirtileri...

Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.