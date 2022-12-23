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"Grip oldum" sanıp ihmal ediyorlar! Uzmanlar açıkladı: İşte kanserin ilk belirtisi

En sinsi hastalıkların başında gelen kanser, ihmal edildiğinde ölümcül olabiliyor. Uzmanlar, gelişen teknolojiler sayesinde kanserin erken dönemde fark edilmesinin hayat kurtaracağını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü, kanserin soğuk algınlığı ile karışıtırıldığı için ihmal edildiğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Peki, kanserin ilk belirtisi nedir? İşte kanserin ilk belirtisi...

Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 09:21
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Grip oldum sanıp ihmal ediyorlar! Uzmanlar açıkladı: İşte kanserin ilk belirtisi

Son yılların en korkulan hastalıklarından biri olan kanser, aslında vücutta oluşmaya başladığı ilk anda belli sinyaller vererek adeta 'Geliyorum!' diyor. Yapılan araştırmalar ve uzmanların açıklamalarına göre; çoğu zaman soğuk algınlığıyla karıştırılan kanser aslında kas ağrısı, ateş, boğaz ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Önemsenmediğinde vücuda yayılan kanser, hayati tehlikeye yol açıyor. Peki, kanserin ilk belirtileri nelerdir? İşte kanserin ilk belirtileri...

Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.

KANSER OLUP OLMADIĞINIZIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

İşte kanserin belirtileri…

Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa

Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa

Devamlı ateşleniyor ve hastalanıyorsanız

Yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız

Lenf bezlerinizden herhangi birinde şişlik fark ettiyseniz

Vücudunuz daha kolay morarıyor ve kanamalarınız hızlı bir şekilde durmuyorsa

Kasık ve karın ağrılarınız düzenli hale geldiyse

Şişkinlik yaşıyor ve hızlı kilo alıyorsanız veya ani kilo kaybediyorsanız

Dışkınızda kan görüyorsanız

Mideniz beslenmenize dikkat etmenize rağmen devamlı rahatsızsa

Meme uçlarında iltihaplanma varsa direkt doktorunuza danışın, çünkü bu bir göğüs kanseri belirtisi olabilir.

Adet dönemi normalden uzun ve ağrılı geçmeye başladıysa

Tırnaklarınızda şekil bozuklukları meydana geliyorsa

Yüzünüz kilo almamanıza rağmen daha şiş gözüküyorsa

İyileşmeyen yaralarınız varsa

İştahınız birden kesildiyse ve sürekli tok hissediyorsanız

Bu belirtilerden birkaçını fark ettiyseniz mutlaka doktorunuzdan randevu alın.

Doktorunuzun yardımıyla herhangi bir belirti var ise kolayca tedavi edilecektir. Unutmayın, erken teşhis her hastalıkta en önemli adımdır.

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