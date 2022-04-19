Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdiler: Dünyanın en uzun boylu ailesi! Bu kadar uzun olmalarının sebebi…

ABD'nin Minessota eyaletinde yaşayan Trapp ailesi, ortalama boyları 2 metre olması sayesinde Aralık 2020'de Guinnes Dünya Rekoru'nu kırdı. Ailenin toplam boyu, yarım tenis kortunun uzunluğuyla aynıydı.

Ailenin en uzun ve en genç üyesi; 22 yaşındaki Adam Trapp. Aynı zamanda basketbol oyuncusu olan genç adam, 2 metre 20 cm boyu ile ebeyvenleri ve kardeşlerinden daha uzun.

"HAYATLARI BOYUNCA DİKKAT ÇEKTİLER"

27 yaşındaki Savanna Trapp-Blanchfield ise 2,03 metre ile ikinci sırada yerini alırken en diğer kardeşleri Molly Steede, 1,98 metre boy uzunluğuna sahip. Kardeşleri gibi, diğer iki kız kardeş de hayatları boyunca spor yaptılar ve üçü de basketbol ve voleybol alanında profesyonel olarak çalıştılar.

Kardeşlerin olağandışı boyları, her bir akranları arasında fazlasıyla belli oluyordu. Scott, "Birinci sınıftayken öğretmenimden daha uzundum" diyerek aynı zamanda yetişkinler arasında da çocukluğu boyunca öne çıktığını belirtiyor.