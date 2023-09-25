Günde 2 adet B12 vitamininin %46’sını karşılıyor! İşte unutkanlığa savaş açan protein deposu...

Yumurta, yüksek kaliteli protein içerir ve vücut için gerekli olan temel amino asitleri sağlar. Yumurta önemli bir protein kaynağı olduğu için her gün en az 1 adet tüketilmesi gerekiyor.
B12 İHTİYACININ %46'SINI KARŞILAR
Yumurta, A, D, E, B12 ve folik asit gibi birçok vitamin ve mineralleri içerir. Özellikle B12 vitamini sinir sistemi sağlığı için önemlidir. Günde 2 adet yumurta tüketildiğinde B12 vitamin ihtiyacının %46'sını karşılıyor.
KATARAKT RİSKİNİ AZALTIR
Yumurta, lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içerir, bu da göz sağlığını korumaya yardımcı olur ve katarakt riskini azaltabilir.
BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR
Yumurta, beyin fonksiyonu için gerekli olan kolin adlı bir besin maddesini içerir. Kolin, hafıza ve öğrenme yeteneği için önemlidir. Her gün yumurta tüketilmesi birçok bilişsel sağlık sorununa karşı koruyuculuk sağlar.
D VİTAMİNİ KAYNAĞIDIR
Yumurta, kemik sağlığını destekleyen D vitamini içerir. D vitamini eksikliği olanların, kemik sağlığı problemi yaşayanların beslenme rutinine yumurta eklemesi gerekiyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Yumurta, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan çeşitli besin maddelerini içerir. Özellikle kış aylarında sık sık soğuk algınlığına yakalanıyorsanız bol bol yumurta tüketmelisiniz.
SAÇ VE CİLT SAĞLIĞINA KARŞI BİREBİRDİR
Yumurta, saç ve cilt sağlığı için önemli olan biyotin içerir. Düzenli olarak yumurta tüketildiğinde saç ve cilt sağlığında iyileşme görülür.
KİLO KONTROLÜ SAĞLAR
Yumurta, içerdiği protein sayesinde tokluk hissi sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Diyet yapanlar, kahvaltıda haşlanmış yumurta tükettiğinde uzun süre tok kalarak günlük alacakları kalori alımını dengelemiş olur.
KOLESTEROL SEVİYELERİNİ DENGELER
Yumurtaların tüketimi, "iyi" HDL kolesterolün artmasına ve "kötü" LDL kolesterolün azalmasına yardımcı olabilir. Son araştırmalar, yumurtaların kolesterol üzerindeki olumsuz etkilerinin daha önce düşünüldüğü kadar büyük olmadığını göstermektedir.