Günde 2 adet B12 vitamininin %46'sını karşılıyor! İşte unutkanlığa savaş açan protein deposu...

Vücut tarafından karşılanamadığı için dışarıdan besin ve takviyeler yoluyla alınması gereken B12 vitamini, bilişsel fonksiyonları direkt etkilediği için hayati önem taşıyor. Uzmanlar, B12 vitamin ihtiyacını karşılayan en etkili besini açıkladı. Günde 2 adet tüketildiğinde B12 vitamin ihtiyacının %46'sını karşılayan yumurta aynı zamanda unutkanlığa savaş açıyor. İşte B12 için olmazsa olmaz besinlerden biri olan yumurtanın mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 25.09.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

Yumurta, yüksek kaliteli protein içerir ve vücut için gerekli olan temel amino asitleri sağlar. Yumurta önemli bir protein kaynağı olduğu için her gün en az 1 adet tüketilmesi gerekiyor.

B12 İHTİYACININ %46'SINI KARŞILAR Yumurta, A, D, E, B12 ve folik asit gibi birçok vitamin ve mineralleri içerir. Özellikle B12 vitamini sinir sistemi sağlığı için önemlidir. Günde 2 adet yumurta tüketildiğinde B12 vitamin ihtiyacının %46'sını karşılıyor.