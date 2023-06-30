Güney Koreliler bir gecede 2 yaş gençleşti! Nasıl mı? İşte dünyayı şaşırtan olay...

Güney Kore'nin geleneksel yaş sayma geleneği, her insanı doğduğunda 1 yaşında kabul ederken, aynı zamanda takvim 1 Ocak'ta yeni yıla girdiğinde kişilerin yaşlarına bir yıl daha ekler, yani 31 Aralık'ta doğan bir çocuk ertesi gün 2 yaşına basar. Getirilen yeni yasayla birlikte bu durum artık değişti.
"KİŞİLERİN YAŞLARI ULUSLARARASI TAKVİME GÖRE GÜNCELLENDİ"
Yeni yasayla birlikte gerçekten neyin değişeceği belli olmasa da, uluslararası takvime uygun olarak kişilerin yaşları güncellendi. Başkan Yoon Suk Yeol, "sosyal ve idari karışıklığı" ve anlaşmazlıkları azaltma gereğine atıfta bulunarak, uluslararası yaşları standartlaştırmayı hükümetinin temel hedefi olarak tanımladı. Ancak Güney Kore Hükümet Mevzuatı Bakanlığındaki yetkililer, çoğu zaten uluslararası çağlara dayandığından, yeni yasanın ülkenin kamu hizmetlerinin yapılma şeklini anlamlı bir şekilde değiştirmeyeceğini kabul ediyor.
Bir kişinin ne zaman okula gitmesi gerektiğini, araba kullanması yetkinliği ve oy kullanmaya hak kazandığına dair çeşitli yaş aralıklarını tanımlamayı sağlayan yaş belirlemesi, uluslararası alanda da daha düzenli hale gelmesini sağlıyor.
Yine de yasa, başkent Seul De ikamet eden 49 yaşındaki Choi Eun-young tarafından memnuniyetle karşılandı ve artık kendisini 50'li yaşlarında olarak tanımlama ihtiyacı hissetmiyor.
"Yasa sizi biyolojik olarak daha genç yapmıyor ve eskisinden bir yaş daha genç olarak adlandırılmanın iyi hissetmekten başka gerçek bir faydası yok" diye itiraf etti. "Ama eğer bu uluslararası standartsa, onu takip etmekte kötü bir şey yok."
"BAZI KONULARDA REVİZYONLAR GEREKLİ"
Yeni yasa, Güney Koreli erkeklerin uluslararası yaşta 18 yaşına girdikleri yılın 1 Ocak tarihinden itibaren zorunlu askerlik görevini yapmaya uygun hale gelmelerini etkilemiyor. Konuyla ilgili olarak, bu yaş düzenlemelerinin değiştirilmesinin ülkenin gençleri koruma ve askerlik hizmeti yasalarında revizyon gerektireceği belirtildi.
Yasama Bakanı Lee Wan-kyu, yeni yasanın çoğunlukla günlük yaşamdaki kafa karışıklığını azaltmayı ve "toplumsal algıda" yaş saymanın daha rasyonel bir yoluna doğru bir değişikliğe ilham vermeyi amaçladığını söyledi.
Uluslararası yaşı sosyal bir standart olarak desteklemek, sağlık hizmetleri gibi alanlarda önemli olabilir. Örneğin bakanlıktan yapılan açıklamada, bir çocuğun ebeveynleri üzerinde "12 yaş ve üzeri için 20 ml" yazan öksürük şurubu talimatını görmesi ve bunun "Kore yaşı" anlamına geldiğini düşünmesi durumunda risk altında olabileceği belirtildi.
Farklı yaş yorumlarının getirdiği zorluklar da ortaya çıkmıştı. Örneğin; 2004 yılında bir süt ürünleri şirketi olan Namyang'da sendikacılar ve yönetimin, şirketin 56 yaş ve üstü çalışanların maaşlarını kademeli olarak azaltmasına izin veren toplu iş sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından büyük bir sorun ortaya çıkmıştı.
56'nın Kore yaşı mı yoksa uluslararası yaş mı olduğu konusunda yıllarca süren bir mahkeme mücadelesinin ardından, 2022'de Yüksek Mahkeme, sendikacılar arasındaki iletişim kayıtlarına atıfta bulunarak anlaşmanın uluslararası çağda 55 yıl olarak yorumlanması gerektiğine karar verdi.