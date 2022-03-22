Güzel bir gülüşün sırrı: ağız sağlığı

Sağlıklı bir ağız en değerli varlığınızdır. Dişlerinizin hayatınızda oynayacağı çok önemli bir rol vardır. Sağlığın yanı sıra daha fazla güven verebilir ve sosyal yaşamlarınızı, kariyerlerinizi ve ilişkilerinizi etkileyebilir. Bu nedenle, ağız sağlığınıza mümkün olan en iyi bakımı sağlamak gerekir. İyi ağız sağlığı, yaşam kalitenizi yükselten pek çok harika faydaya sahip olabilir. Sağlıklı ve güzel bir gülümseme, görsel görünümünüzü, pozitif enerjinizi değiştirebilir ve sadece ağzınızın değil, vücudunuzun da sağlığını iyileştirebilir.

DİŞLERİNİZİN ÖMRÜNÜ UZATABİLİRSİNİZ

Dişlerinizi günde iki kez fırçalayarak, düşük şekerli bir diyet uygulayarak ve diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret ederek, diş kaybına neden olabilen diş çürümesi ve diş eti hastalığı gibi hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Diş çürüğü ve diş eti hastalığı nedeniyle diş kaybı neredeyse tamamen önlenebilir ve iyi bir günlük ağız sağlığı rutini ile dişlerinizi ömür boyu koruyamamanız için hiçbir neden yok.

HASTALIK RİSKİNİ AZALTABİLİRSİNİZ

Diş eti hastalığınız olduğunda ağzınızdaki bakteriler kan dolaşımına girebilir. Daha sonra kanın kalınlaşmasına neden olan bir protein üretir. Bu, pıhtı oluşma olasılığının daha yüksek olduğu ve kalbin ihtiyaç duyduğu besinleri ve oksijeni alamadığı ve bunun sonucunda kalp krizi riskinin arttığı anlamına gelir. Benzer şekilde, diş eti hastalığı da kan damarlarının iltihaplanmasına neden olarak beyne giden kan akışını engelleyerek potansiyel bir felce neden olabilir. Yeni araştırmalar, diş eti hastalığınız varsa diyabet geliştirme olasılığınızın daha yüksek olduğunu da göstermiştir.

KANSER VE DEMANS RİSKİNİ AZALTABİLİRSİNİZ

Dişlerinizi ve diş etlerinizi sağlıklı tutarak, özellikle kadınlarda bazı kanser türlerinin yanı sıra bazı bunama türlerinin riskini azaltma olasılığınız daha yüksektir. 54 ile 86 yaşları arasındaki menopoz sonrası 65.000 kadından alınan verileri inceleyen yeni araştırma, diş eti hastalığı öyküsü olanların kansere yakalanma olasılığının yüzde 14 daha fazla olduğunu buldu. Bunların her üçünden birinde meme kanseri gelişirken akciğer kanseri, yemek borusu, safra kesesi ve cilt kanseri riski de oldukça yüksekti. Sağlıklı diş etlerine sahip olanların Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı, uzun süredir diş eti hastalığından muzdarip olanlara göre yüzde 70 daha azdır.

GÖRÜNÜMÜNÜZÜ KORUYABİLİR VE İYİLEŞTİREBİLİRSİNİZ

Dişlerinizi temiz ve sağlıklı tutmak ağız kokusundan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Ağız kokusu çok yaygındır ve genellikle plak oluşumundan kaynaklanır; diş eti hastalığı ile diş çürümesinin bir belirtisidir, aynı zamanda rahatsızlık verici ve istenmeyen bir durumdur. Görünümünüzü etkileyebilecek çok yaygın bir diğer durum da diş lekelenmesidir. Diş lekelenmesi doğaldır ve genellikle sigara içmek veya çok çay veya kahve içmekle ilişkili "aşınma ve yıpranma" ile birlikte gelir. Lekeli dişler genellikle zararlı değildir ve dişlerimizin sağlığı üzerinde çok fazla etkili değildir. Ancak güzel bir gülümsemenin önündeki en büyük engeldir. Eksik ve lekeli dişler, sağlıksız diş etleri genel sağlığın kötü etkilenmesine ve fiziksel görünümün bozulmasına neden olur. Özgüveninizin azalmasına neden olabilir.

Dijital gülüş tasarımıyla ağzınızdaki eksik dişler giderilebilir, dişlerinizin rengi iyileştirilebilir ve diş etleriniz daha sağlıklı hale getirilebilir. Ağzınızın genel sağlığından ve gülümsemenizden memnun değilseniz, alanında uzman bir diş hekiminden destek alarak sağlıklı ve güzel bir gülümsemeye sahip olabilirsiniz.