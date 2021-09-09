Haftalık 92.000 TL harcanıyor! 24 yaşında 22 tane çocuğu var

Genç bir kadın olan Kristina Öztürk, 22 çocuk dünyaya getirmek için inanılmaz bir yöntem denedi ve duracak gibi görünmüyor. Daily Mail'e göre Kristina Öztürk, ilk doğan kızını 17 yaşındayken doğal yollarla dünyaya getirdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 09.09.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 10:55

Birkaç yıl sonra ise Rusya doğumlu 24 yaşındaki genç kadın, artık taşıyıcı annelik sayesinde 21 bebeğe sahip oldu. Eşi Galip ile ilk yurt dışı seyahati olan Gürcistan tatilinde tanışan ikili, hızla geniş bir aile kurmaya karar verdi. Şimdi Batum'da yaşıyorlar ve çocuklarına bakmalarına yardımcı olan 16 yatılı dadıları var.

"ÇOCUKLARINI DOĞURMASI İÇİN TAŞIYICI ANNE TUTUYOR" Kristina, 18 aydan kısa bir sürede dünyaya gelen çocuklarını doğurmak için taşıyıcı annelere yaklaşık 138.000 £ (258.000 AUD) ödediğini düşünüyor. Fabulous'a konuşan genç kadın, "Çocukluğumdan beri bunun hayalini kuruyorum. Kocam da büyük, mutlu bir aileye sahip olmanın hayalini kuruyordu. Tanıştıktan sonra hayalimizi eyleme geçirmeye başladık. Romantik ilişkimiz değişti ama sonra tüm hayatlarımız değişti, sadece romantik kısmı değil. Dünyanın en büyük ailesi olup olmayacağımızdan emin değilim, ama kesinlikle dünyanın en mutlu ailesi olmayı planlıyoruz. " dedi. Taşıyıcı anneler aracılığıyla çocuk sahibi olarak hiçbir şeyi kaçırmış gibi hissetmediğini ve aileye daha kaç çocuk ekleyebileceğini görmekten heyecan duyduğunu söyledi. Tüm bebekleri ve onların yatılı dadılarını beslemek, giydirmek ve desteklemek kesinlikle ucuz değil.

"HAFTALIK 4200 £ HARCANIYOR" Kristina, The Sun'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tüm çocuklar için temel ihtiyaçlar için haftada yaklaşık 3.500 ila 4.200 £ arasında tutuyor. Bazen biraz daha fazla, bazen biraz daha az." Dadılara genellikle haftada yaklaşık 350 £ (644 $) ödeniyor. Kristina, "şimdilik evde üç katımız var. İlerde belki daha fazla kat yaparız, belki daha büyük bir ev alırız" diye ekledi. "Kesin bir planımız yok çünkü şu anda herkese yetecek kadar yerimiz var." diyor.