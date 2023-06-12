Halsizliğin altında yatan nedene dikkat!

KÖTÜ BESLENME:

Dengesiz veya yetersiz beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve besinleri alamamasına neden olabilir. Bu da halsizlik ve yorgunluğa sebep olabilir.

KRONİK İLTİHABİ HASTALIKLAR:

Romatoid artrit, lupus, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi kronik inflamatuar hastalıklar, halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Vücut sürekli bir iltihap tepkisiyle uğraştığında, enerji seviyeleri düşebilir.