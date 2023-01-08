Hamilelikte büyüyen burun! Yaşayanlar anlattı: “Kendimi tanıyamıyorum”

Kadınlar, hamilelik sırasında burunlarının nasıl büyüdüğüne dair fotoğrafları ve videoları paylaşmak için kullandıkları uygulamada #pregnancynose (hamilelikburnu) etiketiyle binlerce gönderi paylaştı. Bu gönderiler, 28 milyonun üzerinde görüntüleme alarak büyük bir ilgi topladı.

"GENETİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Anne Kaylyn Hill adlı genç kadın, TikTok'ta bu etiketle paylaştığı videosuyla 5 milyonun üzerinde görütüleme aldı ve "hamilelik burnunun" giderek nasıl kötüleştiğini anlattı. Annesinde de ortaya çıkan bu durumun genetik olduğunu düşünen kadın, hamileliği sırasında burnunun ne kadar büyüdüğünü göstermek için "öncesi ve sonrası" fotoğrafları paylaştı.

TikTok kullanıcısı Savanna Scott Lenfestey ise; dramatik bir burun dönüşümü yaşadığını göstermek için videosunda "yepyeni bir insana dönüştüğünü" açıkladı. Tekrar "normal" haline dönmek istediğini söyleyen kadın, bunun için sabırsızlandığını anlattı.