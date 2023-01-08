Hamilelikte büyüyen burun! Yaşayanlar anlattı: “Kendimi tanıyamıyorum”

Kadınlar, hamilelik sırasında burunlarının nasıl büyüdüğüne dair fotoğrafları ve videoları paylaşmak için kullandıkları uygulamada #pregnancynose (hamilelikburnu) etiketiyle binlerce gönderi paylaştı. Bu gönderiler, 28 milyonun üzerinde görüntüleme alarak büyük bir ilgi topladı.
"GENETİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Anne Kaylyn Hill adlı genç kadın, TikTok'ta bu etiketle paylaştığı videosuyla 5 milyonun üzerinde görütüleme aldı ve "hamilelik burnunun" giderek nasıl kötüleştiğini anlattı. Annesinde de ortaya çıkan bu durumun genetik olduğunu düşünen kadın, hamileliği sırasında burnunun ne kadar büyüdüğünü göstermek için "öncesi ve sonrası" fotoğrafları paylaştı.
TikTok kullanıcısı Savanna Scott Lenfestey ise; dramatik bir burun dönüşümü yaşadığını göstermek için videosunda "yepyeni bir insana dönüştüğünü" açıkladı. Tekrar "normal" haline dönmek istediğini söyleyen kadın, bunun için sabırsızlandığını anlattı.
"ÖSTROJENE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR"
Bir başka kullanıcı, diğer kadınların burnunu gördüğünde kendisi için de bir açıklama yaptı ve kendisi için "travmatik" bir değişim olduğunu, artık kendini zor tanıdığnı anlattı.
Tıp uzmanları ise; bu durumu östrojene bağlı olarak ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Burnun büyüdüğünü ve genişlediğini hissetmek, hormonal değişikliklerden kaynakalanabilirken, uzmanlar; hamilelikte progesteron ve östrojen hormonu seviyeleri yüksek olduğu için burnunuzda ve vücudunuzun diğer bölgelerinde de şişliklerle karşılaşabileceğini belirtiyor.
"6 HAFTA İÇİNDE DURUM NORMALE DÖNER"
Kadın Doğum Uzmanı Dr. Christine Greves, doğumdan sonraki altı hafta içinde bu durumun normale döndüğünü, bu nedenle yalnızca insanlara beklemelerini tavsiye ettiğini belirtti. Fakat bu sürecin kişiye bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini de sözlerine ekledi.
Diğer uzmanlar, hamile kişilerde "ani şişkinliğin" ciddi bir tansiyon durumu olan preeklampsinin bir işareti olabileceğini, görme sorunları, sağ karın ağrısı, ellerde ve yüzde şişlik gibi belirtiler fark etmeleri durumunda tıbbi yardım almaları gerektiğini dile getirdiler.