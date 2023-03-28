Hamileyken kanser olduğunu öğrendi! Tedavi olup kızına kavuştu





"BERABER DİRENDİK VE SONUNDA BAŞARDIK"

Bebek sahibi olmak için herhangi bir sorun olmamasına rağmen 4 yıl boyunca hamile kalamadığını söyleyen Çelik, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "4 yılın ardından tedavi olmadan hamile kaldım ve hemen sonrasında da mememde elime bir kitle geldi. Hamileliğimin 6. haftasında gittiğim bir hastanede meme kanseri olduğumu öğrendim. Kurul kararı ile gebeliğimin sonlandırılması gerektiği söylendi ama ben bunu istemedim. İkinci bir görüş almak için Gülcan Hanım'a muayene oldum ve gebeliğimin sonlandırılmasına gerek olmadığını söyledi. 4 yılın sonunda bebek sahibi olacağımı öğrenmiştim ve üstüne bu hastalık çıkınca zor günler geçirmiştim. Tedavi öncesi bebeğim sağlıklı gelişir mi diye tedirgin oldum. Korkularım vardı ancak Gülcan Hanım bana moral verdi. 'Başaracağız' dedi. Hem ben hem de bebek korunarak tedavi olunabileceğini söyledi. Gebeliğimi sonlandırmam gerektiğini söyleyen yakınlarım da oldu. Benim sağlığımın daha önemli olduğunu söylediler ama ben her şeyi göze alarak 'Bu bebeği doğuracağım' dedim. Eşim de kararı bana bıraktı. 3 aylık hamileyken ameliyat oldum ve sağ memem alındı. Ardından 4 kür kemoterapi gördüm. 37. haftada bebeğimi sağlıkla dünyaya getirdim. Bebeğim hayata benimle birlikte direndiği için ismini Diren koydum. Diren beni bırakmadı. Beraber direndik ve sonunda başardık."