Hangi durumlardaki kişiler için tüp bebek tedavisi uygundur?

Tüp bebek tedavisi, başka türlü bebek sahibi olamamış ve olamayacak şu durumlardaki kişiler için umut olabilir ve çocuk sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürebilir:

*TÜPLERİ TIKALI HASTALAR

Üreme asıl olarak yumurtalıklara giden fallop tüplerinde başlar. Bu tüplerde bir sorun varsa müdahale ve tedavi olmadan sağlıklı bebek sahibi olmak imkansıza yakındır. Fallop tüpleri tıkanmış veya hasar görmüş kadınlar için tüp bebek tedavisi, kendi yumurtalarını kullanarak çocuk sahibi olmak için en iyi fırsatı sağlar.

*30 YAŞININ ÜZERİNDEKİ KADINLAR VEYA YUMURTALIK REZERVİ DÜŞÜK HASTALAR

Tüp bebek tedavisi daha 30 yaşını aşmış hastaların gebe kalma şansını en üst düzeye çıkarmak için kullanılır. Binlerce çiftimiz için mutlu sonuç elde ettiğimiz tedavi süreçlerinde 30 yaş üstü ve yumurtalık rezervi düşük olan hastalarımızda büyük deneyim sahibiz. Yumurtaların niceliğinden ziyade kalitesine odaklanıyoruz. Bu sayede başarı şansını arttırıyoruz.

*ERKEK İNFERTİLİTESİ (KISIRLIK) PROBLEMİ OLAN HASTALAR

Erkek infertilitesi sorunu olan çiftlerin tüp bebek ile gebe kalma şansı, doğal yolla gebe kalmaya göre çok daha yüksek olacaktır. Bunu kolaylaştırmak için intra-sitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) dahil olmak üzere bir dizi laboratuvar tekniğimiz var. Ayrıca doğurganlık sorunları olan erkeklere tavsiyelerde bulunabilecek deneyime sahibiz. Şu da bir gerçek ki son gelişmeler gebe kalamama erkek kaynaklı ise çözüm şansını oldukça yüksek hale getirmiştir. Erkekte çok çok az hareketli sperm olsa dahi kaliteli birkaç sperm ile tüp bebek yöntemi ile gebe kalma şansı oldukça yüksektir.

*AÇIKLANAMAYAN KISIRLIK SORUNU YAŞAYAN ÇİFTLER

6 çiftten 1'i doğurganlık sorunları yaşar ve bazen bu sorunların kaynağı araştırmadan sonra dahi teşhis edilememektedir. Bu hastalar müdahaleden fayda görebilir.

*PCOS, POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN HASTALAR

Polikistik Over Sendromu (PCOS) düzensiz adet döngülerine yol açan bir hormon dengesizliğinin olduğu yaygın bir durumdur. Ovulasyon indüksiyonu ile gebe kalamayacak olan PCOS'lu hastalarda tüp bebek tedavisinin çok başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

*ENDOMETRİOZİSLİ HASTALAR

Rahim astarının bir kısmının rahim dışında büyüdüğü, endometriozisli hastalar da başarılı olduğu kanıtlandığı için tüp bebek tedavisini denemek isteyebilirler.

*ERKEN YUMURTALIK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALAR

Erken yumurtalık yetmezliği veya menopozu olan kadınlar, tipik olarak yüksek başarı oranlarına sahip olan donör yumurtaları kullanarak tüp bebek tedavisi görebilirler. Tüp bebek tedavisi bu tip hastalarda uzun süredir kullanılmaktadır ve güvenli bir geçmişe sahiptir. İlk "Tüp Bebek" Louise Brown, 1978'de doğal tüp bebek tedavisi kullanılarak doğdu. O zamandan beri, daha güvenli ve başarılı tedavi oluşturmak için tüp bebek teknolojisi gelişti ve teknikler çok daha rafine edildi. Yumurtalık Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) gibi yan etki riskini azaltmak için daha az ilaçla sadece en güvenli tüp bebek tedavisi formlarını kullanıyoruz.