Hangi yiyeceğin ne zaman bozulduğunu anlama rehberi

ET VE BALIK

Taze et 5 günden fazla satın alındıktan sonra buzdolabında bırakılamaz ve kullanılmadığı takdirde dondurulmalıdır. Yani, et, dondurucuda en fazla 12 ay boyunca tazeliğini ve lezzetini koruyabilir biftek 4-12 ay, pişmemiş kıyma 3-4 ay, sosis için 1-2 ay ve 9 -12 ay kümes hayvanları için. Kötü saklanan etlerdeki bakteriler her 15-20 dakikada bir ikiye katlandığından, dondurucunuzun düzgün çalıştığından emin olun.

Taze balık ise buzdolabında 1-2 gün, füme balık ise 5-7 gün dayanabilir. Ette olduğu gibi, deniz ürünlerini de balığın cinsine göre 3-9 ay dondurucuda saklayarak ömrünü uzatabilirsiniz. Balık bozulursa, çözüldüğünde yapışkan bir doku ve genel olarak hoş olmayan bir koku fark edeceksiniz.