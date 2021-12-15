Hangi yiyeceğin ne zaman bozulduğunu anlama rehberi

Ürünler üzerinde, gıdaların tazeliği hakkında sizi bilgilendiren birkaç farklı etiket bulunmaktadır. Belki de bu göstergeler tam olarak ürünleri atıp yenilerini almamız gerektiğinin bir göstergesi değil. Bu nedenle aldığınız ürünleri bir süre geçtikten sonra direkt çöpe gitmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bazı ürünler, düşündüğünüzden daha uzun süre kullanılabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 13:39

Besinleri ve muhafaza şartlarını öğrenerek tüketim konusunda önemli bir adım atılabilir. İşte besinler hakkında saklanma süreleri.

YUMURTALAR Buzdolabında uygun şekilde saklanan yumurtaların 3-5 hafta dayanabileceği tahmin ediliyor. Ancak bu, bu süre geçtikten sonra kartonda kalan birkaç yumurtayı yiyemeyeceğiniz anlamına gelmez. Yapılacak en iyi şey yumurtaları kırıp renk ve kokularını kontrol etmektir. Bozulmuş bir yumurtada renk değişikliği izleri sayesinde kolaylıkla tespit edilebilir.

SERT PEYNİR VE TEREYAĞI Sert peynirler, düşük su içeriği nedeniyle yumuşak peynirlerden daha uzun süre dayanır. Peynirin cinsine göre açıldıktan sonra buzdolabında 6 haftaya kadar dayanabilir. Parmesan 3-6 hafta, çedar 3-4 hafta, Edam ve gouda 2 haftaya kadar dayanabilir. Peynirinizi hava geçirmez bir kapta veya yakında kullanmayı düşünmüyorsanız dondurucuda sakladığınızdan emin olun. Paketi açtıktan sonra tereyağı buzdolabında daha da uzun süre dayanır. Son kullanma tarihi geçtikten 1-2 ay sonra, paketi açılmamışsa 2-3 ay da olsa kullanabilirsiniz. Tereyağının bu kadar uzun süre dayanmasının nedeni, çok fazla laktoz içermemesi ve çoğunlukla yağdan oluşmasıdır. Tereyağını korumanın en iyi yolu, orijinal ambalajında saklamak veya ekstra folyoya sarmaktır.

SÜT VE YOĞURT Pek çok insan, güvenli olmadığını düşünerek son kullanma tarihi geçmiş sütü içmekten korkar, ancak gerçekte, bir hafta sonra içmek hala güvenlidir. Fakat bu durum, sütün kapağı sıkıca kapalı olarak düzgün bir şekilde saklanması ve kokusu hala iyiyse geçerlidir.. Pastörizasyon sürecinde tüm zararlı patojenler zaten öldürüldüğü için ciddi hastalıklardan korkmanıza gerek yok. Yoğurt, hala güzel görünüyor ve kokuyorsa, son kullanma tarihinden bir veya 2 hafta sonra yemek için güvenlidir. Bununla kastettiğimiz şey, yoğurtta renk değişikliği veya daha da kötüsü küf belirtileri olmamasıdır. Mükemmel beyaz göründüğü sürece, tüketmenin sorun olmayacağından emin olabilirsiniz.

MISIR GEVREĞİ Açılmamış bir paket mısır gevreği dolabınızda 6-12 ay kadar dayanabilirken, açılmış bir poşet son kullanma tarihinden sonra 4-6 ay içinde tüketilmesi gerekir. Son kullanma tarihi, ürünün en yüksek kalitesinin ne zaman düşmeye başlayacağının yalnızca bir göstergesidir. Bu durum, mısır gevreğini yemenin ve yeni bir paket satın almanın güvenli olmadığı anlamına gelmez. Tahıl yemek için güvenli değilse, ambalajda kötü bir koku , böcekler ve sinekler ve hatta küf fark edersiniz.

FISTIK EZMESİ Açılmış bir kavanoz fıstık ezmesi kilerde 2-3 ay, buzdolabında 6-9 ay kalabilir. Ayrılmış yağların fıstık ezmesinin kötü olduğu anlamına gelmediğini, bunun yerine kaya gibi sert bir ürünün bu anlamına gelebileceğini unutmayın. Bu nedenle fıstık ezmesinin yapısına bakarak yenilebilecek kıvamda olup olmadığı konusunda emin olabilirsiniz.

SOSLAR Ketçap şüphesiz en popüler soslardan biridir ve açılmış bir şişe buzdolabında bir yıla kadar dayanabilir. Bu, markanın kalitesine bağlıdır ve herhangi bir ayrılma ve kararma görürseniz bozulduğunu fark edebilirsiniz. Normal açılmış bir hardal şişesi de çok sağlamdır ve buzdolabında saklandığında 12-18 ay arasında muhafaza edilebilir. Kötüleştiğine dair uyarı işaretleri, renk değişikliği ve çok kötü bir kokudur. Açılmış bir kavanoz mayonez, düşük sıcaklık bakterilerin üremesini yavaşlattığı için buzdolabında 2-3 ay dayanabilir. Ancak buzdolabının dışında bırakılan açık bir kavanoz yaklaşık 8 saat dayanabilir. Kendi mayonezinizi yapıyorsanız, bozulmadan bir hafta içinde hepsini kullanmanız gerekeceğini unutmayın.

CİPSLER, KURABİYELER VE KRAKERLER Bir poşet cips, son kullanma tarihi geçtikten sonra 1 aya kadar dayanabilir. Bu, yemek için zararlı olacakları anlamına gelmez, ancak muhtemelen gevrekliklerini kaybetmiş olacaklardır . Bunları serin ve kuru bir yerde saklayabilir ve daha uzun süre dayanabilmeleri için güzelce kapatabilirsiniz. Kraker ise son kullanma tarihlerinin üzerinden 3 aya kadar dayanabilir. Paketlenmiş kurabiyeler açıldıktan sonra kilerinizde 7-10 gün (yumuşak) ve 2-3 hafta (sert) kalabilir. 4-5 ay boyunca muhafaza edebileceğiniz dondurucuya atarak ömürlerini uzatabilirsiniz. Ev yapımı kurabiyeler dondurucuda aynı süre dayanabilir, ancak kilerinizde sadece yumuşak olarak 2-3 gün ve sert olarak 2-3 hafta kalabilir.

ET VE BALIK Taze et 5 günden fazla satın alındıktan sonra buzdolabında bırakılamaz ve kullanılmadığı takdirde dondurulmalıdır. Yani, et, dondurucuda en fazla 12 ay boyunca tazeliğini ve lezzetini koruyabilir biftek 4-12 ay, pişmemiş kıyma 3-4 ay, sosis için 1-2 ay ve 9 -12 ay kümes hayvanları için. Kötü saklanan etlerdeki bakteriler her 15-20 dakikada bir ikiye katlandığından, dondurucunuzun düzgün çalıştığından emin olun. Taze balık ise buzdolabında 1-2 gün, füme balık ise 5-7 gün dayanabilir. Ette olduğu gibi, deniz ürünlerini de balığın cinsine göre 3-9 ay dondurucuda saklayarak ömrünü uzatabilirsiniz. Balık bozulursa, çözüldüğünde yapışkan bir doku ve genel olarak hoş olmayan bir koku fark edeceksiniz.

KEK KARIŞIMI Kek karışım kutuları genellikle un, kabartıcı maddeler, şeker, kakao ve diğer tatlandırıcı maddeler içerir. Bu, açıldıktan sonra bile uzun süre dayanabilecekleri anlamına gelir. Bu durumda kuru ve serin ortamlarda uygun şekilde saklandıkları takdirde 4-5 ay sonra dahi kullanılabilirler. Ancak, herhangi bir zamanda ortaya çıkabilecekleri için kek karışımınızı böceklenme açısından kontrol etmeniz gerekecektir.