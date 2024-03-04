Hareketsizlik bu hastalığı beraberinde getiriyor

Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin, çağımızda yaygın olarak görülen ve ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, "Diyabet, vücutta pankreas adı verilen organın salgıladığı insülinin herhangi bir sebeple az salgılanması, salgılanmasında bir bozukluğun oluşu ya da salgılanmasına rağmen etkisinin yetersizliğine, bağlı olarak, kan şekerinin kronik bir şekilde yükselmesiyle seyreden, metabolik bir bozukluk Karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve hareketsizlik başlangıçta obeziteye neden oluyor ve insülin direnci gelişiyor. Belirli bir süre sonra da diyabet açığa çıkıyor" dedi.

Nedenlerine göre bir çok diyabet tipi olmakla birlikte diyabet vakalarının çok büyük bir kısmını Tip 1 ve Tip 2 diyabet, yani insüline bağımlı olan ve insüline bağımlı olmayan vakalarının oluşturduğunu söyleyen Doç. Dr. Yağcı, Tip 2 diyabetin görülme sıklığının daha fazla olduğunu belirtti.

"DİYABETE YAKALANMA YAŞI GİDEREK DÜŞÜYOR "

Hızlı kilo vermek, çok su içmek, ağız kuruluğu, çok idrara çıkmak, çabuk yorulmak, iyileşmeyen yara, kadınlarda tekrarlayan vajinal mantar enfeksiyonları, kaşıntı, bulanık görme, inatçı enfeksiyonlar ve başka birçok bulgunun şeker hastalığı belirtisi olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Yağcı, "Çocuklarda bu belirtiler daha ağır. Çocuklarda huzursuzluk, kilo kaybı, çok su içme, çok idrara çıkma diyabet belirtisidir. Çocuklarda görülen genelde Tip 1 diyabettir. Pankreasta insülin yapan beta hücrelerinin harap olması ile birlikte bu hastalık aniden ortaya çıkar ve çocuklar acile koma halinde gelir. Günümüzde eskiye göre komayı daha az görüyoruz. Toplumda bilinçlenme oldu. Şeker hastalığının belirtilerini aileler artık bildiği için bir anormallik fark eder fark etmez çocuklarını doktora gösteriyorlar. Böylece erken teşhis konabiliyor ve hemen tedaviye başlanabiliyor" ifadelerini kullandı.



Diyabet hastalığının kontrol edilmezse ciddi sorunlara yol açacağını söyleyen Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, "Diyabet uzun dönemde kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor. Diğer yandan diyabet, felç riskinin yanı sıra böbrek yetersizliğine de neden olabiliyor. Diyet ve hareket ile önemli ölçüde diyabet kontrol altına alınabilir. Ancak bunlar yapıldığı takdirde hala şeker normal seviyeye gelmiyorsa, ağızdan kullanılan ilaçlar ve insülin tedavisine başlanır. Diyabet hastaları bariatrik cerrahi yöntemi ile birlikte uzun dönemde kilo kaybı ile birlikte ilaç kullanmadan yaşamlarını sürdüre de biliyor Diyabetin kilo ile ilişkisi var. İnsan ne kadar ideal kiloya yakın olursa, o kadar şeker stabil seyrettirilir" diye konuştu.