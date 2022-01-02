Haşimoto hastalığı genel olarak iyi seyirli bir hastalıktır

Hastalığın gelişiminde risk faktörlerini sıralayan Erem, "Cinsiyet: Haşimoto hastalığı kadınlarda daha sık görülmektedir.Yaş: Orta yaşta daha sık görülür. Genetik: aile bireylerinde tiroidle ilgili veya başka bir otoimmün hastalık bulunanlarda Haşimoto hastalığı gelişme riski daha yüksektir.Diğer otoimmün hastalıklara sahip olanlarda olmayanlara göre Haşimoto hastalığı görülme sıklığı fazladır. Radyasyona maruz kalma: Aşırı düzeyde çevresel radyasyona maruz kalanlarda Haşimoto hastalığı daha sık görülür" dedi.

"BAŞLANGIÇTA GENELLİKLE HERHANGİ BİR BELİRTİ VEYA ŞİKAYET YOKTUR"



Hastalığın başlangıçta herhangi bir belirtisi olmadığını ifade eden Erem, "Başlangıçta genellikle herhangi bir belirti veya şikayet yoktur. Bazı hastalar boğazda dolgunluk hissinden şikayet edebilir. Hastaların ilk başvuruları belirtinin olmadığı ötiroididen (kanda tiroid hormon düzeyleri normal) hipotirodide izlenen belirtilere kadar değişken ve geniş bir aralıktadır. En sık karşılaşılan tablo; herhangi bir belirtinin olmadığı guatrlı orta yaşlı bir kadındır. Hastalığın erken döneminde yüzde 2-4 olguda tiroid hücre hasarı ile dolaşıma karışan tiroid hormonları nedeni ile geçici tirotoksikoz (Hashitoksikoz) (zehirli guatr) tablosu görülebilir. Bu dönemde sinirlilik, terlemede artma, sıcağa tahammülsüzlük, çarpıntı, kilo kaybı, nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk gibi tirotoksikoz belirtileri olabilir. Hastalar bu dönemi genellikle farkında olmadan geçirebilirler. Hastalığın farkındalığını hipotiroidinin gelişme hızı ve şiddeti belirler. Hashimoto tiroiditi, tiroid fonksiyonunun genellikle yavaş bir şekilde kaybına neden olur. İlk başvuruda hastaların yüzde 20'sinde hipotiroidi vardır. Aşikâr hipotiroidi geliştikten sonra hipotiroidi kalıcı hâle gelir. Bu defa da halsizlik-güçsüzlük, iştahsızlık, üşüme hissi ve soğuğa dayanamama, kabızlık, sinirlilik, unutkanlık-hafıza zayıflaması, baş ağrısı, depresyon, uykuya eğilim, cilt soğuk, soluk ve sarı, kuru ve kalın, terlemede azalma, kilo alma, saç ve kıl dökülmesi, saçlarda kalınlaşma ve kabalaşma, ses kalın ve boğuk, çatallı konuşma, konuşmada yavaşlama, dilde büyüme, yüzde ve özellikle göz kapaklarında, ciltte şişme (ödem), çarpıntı, nefes darlığı, işitmede azalma, kas ağrıları ve krampları gibi hipotiroidide görülebilen belirti ve bulgular ortaya çıkar. Fakat bu belirti ve bulgular hipotiroidiye özgü değildir. Aşikar hipotiroidi geliştikten sonra hipotiroidi hemen hemen tüm hastalarda kalıcıdır, hayat boyu devam eder. Serum tiroid hormonlarının normal ve TSH hormonunun yüksek olduğu subklinik hipotirodinin açık hipotiroidiye ilerleme sıklığı yıllık yaklaşık yüzde 4-5 (Yüksek TSH+Anti-TPO varlığında), yüzde 2.4 (sadece yüksek TSH hormonu) ve yüzde 1-3 (sadece anti-TPO varlığında) oranlarındadır" dedi.

"HAŞİMOTO HASTALIĞI GENEL OLARAK İYİ SEYİRLİ BİR HASTALIKTIR"

"Haşimoto hastalığı genel olarak iyi seyirli bir hastalıktır" diyen Erem, " Aşırı endişeye, korku ya da panik yapmaya gerek yoktur. Bu hastalıkta tiroid bezinde genellikle yalancı nodüller görülür, fakat bazen fizik muayene veya ultrason(US) gibi görüntüleme yöntemlerinde gerçek nodül veya nodüller saptanabilir. Özellikle 1 cm'nin üzerindeki gerçek nodüllerde tiroid lenfoması (tiroidde lenf kanseri) (genellikle B-hücreli ve/veya Non-Hodgkin lenfoma) ve papiller tiroid kanser riski vardır. Hashimoto hastalığında B-hücreli lenfoma gelişme riski normal insanlara göre yaklaşık 66 kat daha yüksektir. Bu nedenle tiroid US'de kanser şüphesi olan nodüllere mutlaka tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmalıdır" dedi. Hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi şeklinin olmadığını kaydeden Erem, "Haşimoto hastalığında hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi şekli yoktur. Tiroid hormonlarının normal olduğu ötiroid dönemdeki hastalarda tedavi gerekmez. 'Bekle ve gör' yaklaşımı tercih edilir. Subklinik hipotiroidisi olan bazı hastalarda tiroid hormon tedavisi gerekebilir. Aşikâr hipotiroidi gelişen hastalarda ise mutlaka tiroid hormonu ile hayat boyu yerine koyma tedavisi yapılmalıdır. İlaç mutlaka sabah aç karına ve kahvaltıdan en az 30 dakika önce alınmalıdır" diye konuştu.



HAŞİMOTO TİROİDİTLİ HASTALAR GEBE KALABİLİR Mİ ?

Haşimoto Tiroiditli hastaların gebe kalabileceğini kaydeden Erem, " Evet, kalabilir. Fakat gebelik öncesi, gebelik boyunca ve gebelik sonrasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken önemli durumlar vardır. Haşimoto hastalığı bulunan kadınlarda gebelik planlanması hâlinde, öncesinde TSH, ST3, ST4 hormonları ve tiroid otoantikorları mutlaka bakılmalı, gebelik öncesi TSH: 0.5-2.5 mU/L olmalı ve mümkünse hasta bir Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı tarafından görülerek değerlendirilmeli ve takibe alınmalıdır" ifadelerine yer verdi.

